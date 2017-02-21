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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu KKTC'de

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu KKTC'de

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

21 Şubat 2017 Salı 14:02
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu KKTC'de

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa AkıncıDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu kabul etti.

Resmi temaslarda bulunmak üzere KKTC'ye gelen Çavuşoğlu, Akıncı ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi. Görüşmede, Kıbrıs Türk tarafının müzakerecisi Özdil Nami ve Dışişleri Bakanlığı Kıbrıs Dairesi Genel Müdürü Büyükelçi Burak Özügergin de hazır bulundu.

Çavuşoğlu, görüşmenin ardından KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Başbakanı Hüseyin Özgürgün, Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş ve muhalefet partisi liderlerinin yer alacağı çalışma toplantısına katılacak.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu daha sonra Akıncı ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Çavuşoğlu, basın toplantısının ardından KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Başbakan Özgürgün tarafından kabul edilecek, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya gelecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kıbrıs Türk CumhuriyetiKKTCMustafa AkıncıDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
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