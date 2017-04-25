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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Katar'da

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katar'ın başkenti Doha'da Katarlı mevkidaşı Al Sani ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Katar'da

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katar'ın başkenti Doha'da Katarlı mevkidaşı Al Sani ile bir araya geldi.

25 Nisan 2017 Salı 16:30
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Katar'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere geldiği Katar'ın başkenti Doha'da mevkidaşı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, basına kapalı gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı. İki bakan Suriye'deki son gelişmeler ve bu ülkenin geleceğine ilişkin konuları da değerlendirdi.

Çavuşoğlu ve Sani ayrıca, geçen yıl aralık ayında Trabzon'da ikinci kez düzenlenen Türkiye-Katar Yüksek Stratejik İşbirliği Komitesi'nin takibini konuştu.

Çavuşoğlu, Katar Emiri Yardımcısı Şeyh Abdullah bin Hamad Al Sani ile de bir araya geldi. Emirlik Divanı'nda gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

AA

Son Güncelleme: 25.04.2017 16:30
Anahtar Kelimeler:
Şeyh Muhammed Bin Abdurrahman Al SaniDohaKatar DohaKatarDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
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