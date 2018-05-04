Dışarıda namaz kılan Müslümanlara hapis cezası

Myanmar'da 7 Müslüman, geçen sene sokakta namaz kılmaktan 3 ay hapse mahkum edildi.

"Asian Correspondent" gazetesi, Burma İnsan Hakları Ağının (BHRN) açıklamasına dayandırdığı haberinde, geçen yıl, Yangon kentinin Tharketa kasabasında dışarıda namaz cemaati oluşturmaktan suçlu bulunan 7 Müslüman'ın, hafta başında hapis cezasına çarptırıldığını yazdı.

Habere göre, kasabada, geçen yıl nisan ayında, fanatik Budistlerin, Müslümanların içeride namaz kıldıklarını gerekçe göstererek yaptığı baskılar sonucu iki Müslüman okulu (medrese) kapatıldı.

Bu olaydan yaklaşık bir ay sonra, Ramazan'ın başlamasıyla, medreselerde ay boyunca namaz kılınması için yasal izin talep eden Müslümanlar, taleplerine yanıt alamayınca namazlarını cemaat halinde dışarıda kılmaya devam etti.

Yetkililer, mayıs ayı sonunda oruçlarını açmak ve cemaatle namaz kılmak için toplanan yaklaşık 50 kişiye müdahale etti ve söz konusu 7 kişiyi yargılayarak, namaz kılmak için sokakta cemaat organize etmekten 30 Nisan'da hapse mahkum etti.

BHRN yöneticilerinden Kyaw Win, yaptığı açıklamada, Müslümanların dini özgürlüklerini kasıtlı olarak yasaklamaya çalışan yetkililer tarafından bu kişilerin herhangi bir yerde ibadet etmesine izin verilmediğini belirtti.

Kyaw Win, "Herhangi bir yerde ibadet etmelerine izin verilmediği için dini vecibelerini, dışarıda yağmurun altında yerine getiren kişiler, bu sebeple cezalandırılıyor." dedi.

50 bin Müslümanın yaşadığı Tharkayta kasabasında 8 medrese mevcut. Bunlardan ikisi geçen yıl kapatıldı.Geri kalanında ise ibadet etmek yasak.

Temel bir insan hakkı olan ibadet özgürlüğünün kısıtlandığı bölgede, uygun bir yerde namaz kılınmasına ya da ibadet edilmesine izin verilmediği gibi ibadethane açılması ya da inşa edilmesi de yasak.