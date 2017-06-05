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Diplomatik ilişkilerin kesilmesi sonrası Katar'dan ilk açıklama

Katar Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) diplomatik ilişkileri kesme kararından üzüntü duyulduğunu bildirdi.

Diplomatik ilişkilerin kesilmesi sonrası Katar'dan ilk açıklama

Katar Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) diplomatik ilişkileri kesme kararından üzüntü duyulduğunu bildirdi.

05 Haziran 2017 Pazartesi 10:47
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Diplomatik ilişkilerin kesilmesi sonrası Katar'dan ilk açıklama

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) diplomatik ilişkileri kesme kararlarının üzüntü ve şaşkınlıkla karşılandığını, kararların "dayanağı olmayan, gerçek dışı iddialar" nedeni ile alındığı belirtildi.

Katar'ın bir süredir "amacı devlete zarar vermek olan ve tamamı uydurma olan bir iftira kampanyasına maruz kaldığına" işaret edilen açıklamada, Katar'ın Körfez İşbirliği Konseyi'nin (KİK) aktif bir üyesi olduğu, KİK'te alınan kararlar ve sözleşmelere bağlı kaldığı, diğer ülkelerin egemenliğine saygı duyan, ülkelerin içişlerine müdahale etmeyen, görevi olduğu üzere terör ve aşırılıkla mücadele eden bir ülke olduğu vurgulandı.

Basın yoluyla yürütülen Katar karşıtı kampanyanın körfez halkını ikna edemediği, bu yüzden krizin giderek tırmandırıldığı ifade edilen açıklamada, "Ülkelerin ilişkileri kesmeyle ilgili açıklamalarında belirttikleri iddialara bakıldığında bu girişimin de medya üzerinde planlı bir şekilde yürütülen ve çoğu iftira olan kampanyanın bir parçası olduğu görülmektedir." denildi.

Katar Dışişleri Bakanlığı, söz konusu kararların KİK içinde alınmamasının da iddia edilen konuların "gerçek dışı" olduğunu ortaya koyduğunu belirtti. Açıklamada ayrıca, kararların Mısır ile eş zamanlı ilan edilmesine dikkat çekilerek, amacın Katar'ı vesayet altına almak olduğu, bunun ise ülkenin iç işlerine müdahale anlamı taşıdığı ve kesinlikle "kabul edilemez" olduğu kaydedildi.

Söz konusu kararların Katar'ı, vatandaşlarını ve ülkede ikamet eden yabancıları etkilemeyeceği, Katar hükümetinin ekonomik alanlar dahil alınması gereken tüm önlemleri alacağı vurgulandı.

Suudi Arabistan, Bahreyn ve BAE, kısa süre önce Katar ile diplomatik ilişkileri kestiklerini duyurmuştu. Hemen ardından Mısır da "düşmanca tutumları" nedeniyle Katar ile diplomatik ilişkilerini kestiğini bildirmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
KatarSuudi ArabistanBahreynBirleşik Arap EmirlikleriDiplomatik Ilişkileri Kesme
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