Diğer rejimleri cesaretlendirebilir

WASHINGTON



ABD Kongresi'nin Senato kanadının Dış İlişkiler Komitesinde, ABD'nin Suriye rejimine yönelik askeri güç kullanma talebi tartışılmaya başlandı.



Toplantıda, yönetim kanadını ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Savunma Bakanı Chuck Hagel ve Genelkurmay Başkanı General Martin Dempsey temsil ediyor.



Toplanının başında Kerry ve Hagel’in içeri girmesinin ardından pembe renkte tişört ve pankartlar açan bir Amerikalı, "Suriye'de daha fazla savaş istemiyoruz", "Suriye’yi bombalamayın", "Amerikalıların sağlık hizmetlerine ihtiyacı var" diye bağırdı.



Savunma Bakanı Hagel, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, askeri güç kullanma taahhüdünün Amerikan liderlerinin alabileceği en zor karar olduğunu belirterek, Suriye rejimine askeri güç kullanma kararına nasıl vardıklarını anlattı.



Bunun birinci nedenin "ABD'nin ulusal çıkarları" olduğunu dile getiren Hagel, Suriye rejiminin kimyasal silah kullanmasının sadece insanlığa bir saldırı olmadığını, aynı zamanda ABD ve en yakın müttefiklerinin ulusal güvenlik çıkarlarına ciddi tehdit oluşturduğunu kaydetti.



"Bize doğrudan tehdit"



Hagel, Suriye'nin kimyasal silah kullanmasının İsrail, Ürün, Türkiye, Lübnan ve Irak gibi Suriye ile sınırı olan ABD'nin partner ve dostlarına büyük risk oluşturduğuna dikkati çekerek, "Eğer Esed kendi halkına karşı kimyasal silah kullanmaya hazırsa Suriye'de Esed rejimini destekleyen güçleri bulunan Hizbullah gibi terörist örgütlerin de bunları elde edebileceğinden kaygı duymalıyız. Kimyasal silahların yayılması riski, ortak ve dostlarımız ile bölgedeki ABD personeline doğrudan tehdittir" değerlendirmesini yaptı.



Hagel, Hizbullah ve herhangi bir terörist örgütün kimyasal silah kullanarak ABD'ye saldırmasını kaldıramayacaklarını ifade etti.



Suriye rejiminin eyleminin, kimyasal silahlar konusunda neredeyse 50 yıllık uluslararası normların aşındırılması riskini yarattığını belirten Hagel, "Bu normların zayıflatılması, kimyasal silah elde etme veya kullanma noktasında diğer rejimleri cesaretlendirebilir. Örneğin, Kuzey Kore, müttefikimiz Kore ile oradaki 28 bin askerimize tehdit olan geniş kimyasal silah stoğuna sahip" diye konuştu.



Askeri amaç kimyasal silah kullanmaya yanıt



Hagel, ikinci nedeni de "ABD’nin askeri amaçları" şeklinde tanımlayarak, ulusal güvenliğine tehdit olması dolayısıyla ABD'nin, eylemleri yoluyla kimyasal silah kullanımının kabul edilemez olduğunu göstermesi gerektiğini söyledi.



Suriye'deki askeri amaçlarının Esed rejiminin sorumlu tutulması, bu tür saldırıları yapma kapasitesinin azaltılması ve rejimi daha fazla kimyasal silah kullanmaktan caydırmak olduğunu ifade eden Hagel, şu anda Akdeniz'deki askeri varlıklarına dikkati çekerek, sınırlı zaman ve kapsamlı askeri eylemle bunu başarabileceklerini bildirdi.



Hagel, ordunun ABD Başkanı Barack Obama ne zaman talimat verirse versin hazır olduğunu belirterek, bunun yanında kilit partnerler olan Fransa, Türkiye, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve bölgedeki diğer dostlarının ABD'ye güçlü desteklerini dile getirdiklerini iletti.



Hagel, askeri amaçlarını tanımlarken, doğrudan askeri güçle Suriye'deki çatışmayı çözmeyi amaçlamadıklarını açıkça belirttiklerini hatırlatarak, aksine amaçlarının kimyasal silah kullanımına yanıta yönelik iyice düşünülmüş bir eylem olduğunu vurguladı. Suriye'deki şiddetin tamamen sonlanmasının tek yolunun ise Suriye halkının oluşturacağı siyasi çözüm olduğunu belirten Hagel, ancak Esed’in kimyasal silah kullanmasından da sorumlu tutulması gerektiğini tekrarladı.



"Eylemde bulunmamanın riski"



Hagel, diğer nedenin ise "eylemde bulunmamanın riski" olduğunu anlatarak, askeri eylemin sonuç ve risklerinin yanı sıra böylesine bir konuda eylemde bulunmamanın da sonuç ve risklerine bakmak gerektiğine dikkati çekerek, eylemsizliğin, rejimin daha da fazla kimyasal silah kullanmasına neden olabileceğine işaret etti.



Bunun yanında eylemsizliğin, İran'ın nükleer silah edinmesini önlemek de dahil ABD'nin diğer güvenlik taahhütlerine yönelik kredibilitesinin de altını kazıyacacağını bildiren Hagel, "ABD'nin sözlerinin anlamı olmalı. Bu, dış ilişkilerde, uluslararası ve müttefiklik taahhütlerinde hayati bir değerdir" ifadesini kullandı.



Hagel, askerde görev yapan ve savaşa katılan kişiler olarak, savaşın çirkinliklerini kendisi, Kerry ve Dempsey'in bildiğini sözlerine ekledi.





AA