Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
orta şiddetli yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
99928
ALTIN
237.233
DOLAR
6.1400
STERLİN
8.0685
EURO
7.2328
'Elektronik sigara' uyarısı
'Elektronik sigara' uyarısı
TEKNOFEST'te bir gün
TEKNOFEST'te bir gün
Yön bulduran gelenek: Obo
Yön bulduran gelenek: Obo
Türk sporunun altın haftası
Türk sporunun altın haftası
Otomobilde ÖTV düzenlemesi
Otomobilde ÖTV düzenlemesi
Flaş Haber
Sedanur'un cenazesi bulundu
Kapat

Deyrizor'da YPG/PKK-DEAŞ çatışması sürüyor

Terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ arasındaki çatışmalar Suriye'nin Irak sınırındaki Deyrizor ilinde devam ediyor. ABD ve Fransa desteğine rağmen ilerlediği alanlardan çekilen YPG/PKK, ağır kayıplar veriyor.

Deyrizor'da YPG/PKK-DEAŞ çatışması sürüyor

Terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ arasındaki çatışmalar Suriye'nin Irak sınırındaki Deyrizor ilinde devam ediyor. ABD ve Fransa desteğine rağmen ilerlediği alanlardan çekilen YPG/PKK, ağır kayıplar veriyor.

25 Eylül 2018 Salı 15:13
0 Okunma
Deyrizor'da YPG/PKK-DEAŞ çatışması sürüyor

Suriye'de terör örgütleri YPG/PKK ile DEAŞ arasında Deyrizor ilindeki çatışmalar sürüyor.

Terör örgütleri DEAŞ ile YPG/PKK, Irak sınırındaki Deyrizor ilinin Heccin ilçesi ve çevresindeki Şiife, Süse ve Bagoz beldelerinde 11 Eylül'de başlayan çatışmaları şiddetli biçimde sürdürüyor.

Yerel kaynaklar, terör örgütü DEAŞ'ın, saldırılara YPG/PKK'nın işgal ettiği bölgelerde uyuyan hücreleri yoluyla karşılık vermeye çalıştığını bildiriyor.

DEAŞ, Bagoz belde merkezinde ilerlemeye çalışan YPG/PKK'lılara keskin nişancı, havan topu ve bomba yüklü araçlarla karşılık verirken, kaybettiği mahallelerin büyük bir kısmını yeniden ele geçirdi.

Çatışmalarda DEAŞ, 7 YPG/PKK'lı teröristi öldürdü, 3 kadın teröristi esir aldı.

Halihazırda beldenin büyük kısmı DEAŞ'ın elinde bulunurken, YPG/PKK ise 2 mahallede varlık gösteriyor.

DEAŞ, dün Heccin çölünde YPG/PKK'lıların bulunduğu bir noktaya havan topu saldırısı gerçekleştirdi. Saldırı sonucu 3 YPG/PKK'lı terörist öldü, 5'i de ağır yaralandı.

DEAŞ'lı hücrelerin, Ömer petrol sahasındaki YPG/PKK'lılara ait bomba yüklü aracı infilak ettirmesi sonucu 2 terörist öldü. Deyrizor ilinin doğu kırsalında ise DEAŞ'lılar 2 YPG/PKK'lıyı öldürdü.

YPG/PKK, DEAŞ'ın işgalindeki diğer bölgelerde hiçbir ilerleme kaydedemedi.

Terör örgütü YPG/PKK, ABD'nin desteğiyle, Fırat Nehri'nin doğusunda Deyrizor'un doğu ve batı kırsalındaki bölgeleri işgal ediyor. Suriye topraklarının yaklaşık yüzde 28'i YPG/PKK'nın işgalinde bulunuyor.

DEAŞ ise Suriye'de 3 noktada varlığını sürdürüyor. Örgüt, Suriye topraklarının yüzde 3,3'ünü kontrolünde bulunduruyor.

YPG/PKK, 11 Eylül'de ABD ve Fransa desteğiyle DEAŞ'ı Deyrizor'daki son kalesinden çıkarmak için operasyon başlatmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
DeaşPKK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Papa'dan cinsel taciz skandalları yorumu
Papa'dan cinsel taciz skandalları yorumu
Kuruluşunun 49'uncu yılında İslam İşbirliği Teşkilatı
Kuruluşunun 49'uncu yılında İslam İşbirliği Teşkilatı
'Myanmar ordusu, Arakanlı Müslümanlara aşırı şiddet uyguluyor'
'Myanmar ordusu, Arakanlı Müslümanlara aşırı şiddet uyguluyor'
'Hedefimiz İngiltere-Türkiye ticaret hacmini büyütmek'
'Hedefimiz İngiltere-Türkiye ticaret hacmini büyütmek'
AB, dolara karşı avroyu güçlendirmeye hazırlanıyor
AB, dolara karşı avroyu güçlendirmeye hazırlanıyor
Erdoğan'ın açılışını yapacağı camide hazırlıklar sürüyor
Erdoğan'ın açılışını yapacağı camide hazırlıklar sürüyor
Ruhani IMF Başkanı Lagarde ile görüştü
Ruhani IMF Başkanı Lagarde ile görüştü
Makedonya 30 Eylül'de tarihi referanduma gidiyor
Makedonya 30 Eylül'de tarihi referanduma gidiyor
'İran ile ticareti sürdürmek için özel mekanizma oluşturulacak'
'İran ile ticareti sürdürmek için özel mekanizma oluşturulacak'

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ