Devrim Muhafızları'ndan anlaşma yorumu

TAHRAN - İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Tümgeneral Muhammed Ali Caferi, İran ile 5+1 ülkeleri arasındaki nükleer müzakerelerde varılan anlaşmanın bazı kısımlarının ülkesinin kırmızı çizgileriyle çeliştiğini söyledi.

Devrim Muhafızları Ordusuna yakınlığıyla bilinen yarı resmi Tasnim haber ajansında yer alan haberde Caferi'nin, "Ülkemizin kırmızı çizgileriyle çelişen herhangi bir kararın hiçbir geçerliliği yok" değerlendirmesine yer verildi.

Caferi, "Anlaşma taslağında yer alan bazı konular, özellikle askeri kapasite konusu İran'ın kırmızı çizgileriyle çelişiyor. Bunu hiçbir zaman kabul etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.