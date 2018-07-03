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Dera'dan Ürdün'e göç edenlerin sayısı 270 bine ulaştı

Rejim güçlerinin Dera'daki saldırılarından kaçarak Ürdün sınırına gelen Suriyelilerin sayısının 135 bini çocuk olmak üzere 270 bine ulaştığı açıklandı.

Dera'dan Ürdün'e göç edenlerin sayısı 270 bine ulaştı

Rejim güçlerinin Dera'daki saldırılarından kaçarak Ürdün sınırına gelen Suriyelilerin sayısının 135 bini çocuk olmak üzere 270 bine ulaştığı açıklandı.

03 Temmuz 2018 Salı 09:00
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Dera'dan Ürdün'e göç edenlerin sayısı 270 bine ulaştı

Suriye'de rejimin saldırılarından kaçarak Ürdün sınırına göç edenlerin sayısının 270 bine ulaştığı bildirildi.

Ürdün'deki Birleşmiş Milletler (BM) örgütleri sözcüsü Hıtam el-Melkavi, yaptığı açıklamada, Dera'daki çatışmalardan kaçarak Ürdün sınırına göç eden 270 bin Suriyelinin bu bölgede beklediğini söyledi. Melkavi, bu kişilerden 135 bininin çocuk olduğu bilgisini paylaştı.

"Mevcut sayı tahminleri fazlasıyla aştı"

Suriye'nin güneybatısındaki göçmenlerin sayısının en fazla 200 bine ulaşacağını öngördüklerini dile getiren Melkavi, buna karşın mevcut sayının tahminlerini fazlasıyla aştığını belirtti.

Sınırda toplananların ihtiyaçlarının karşılanması için çalıştıklarını anlatan Melkavi, yardımların BM'deki çalışma prensiplerine uygun olarak ülke içine alınıp dağıtılması için uygun zamanı beklediklerini aktardı.

Esed rejimi yaklaşık iki hafta önce İran milisleri ve Rus hava kuvvetlerinin desteğiyle ülkenin güneyinde muhalefetin kontrolündeki bölgelere yönelik askeri operasyonlarına başlamıştı. Güneydeki Dera'nın doğusundaki bazı bölgeleri ele geçiren rejim güçlerinden kaçan sivil halk yakındaki Ürdün sınırında toplanıyor.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR) önceki gün, Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin, Dera iline geçen ay başlattığı saldırılar nedeniyle 198 bin sivilin Ürdün ve İsrail sınırına göç ettiğini duyurmuştu. Söz konusu rapora göre, mayıs ayı ortasından itibaren başlayan saldırılar sonucu 43'ü kadın, 65'i çocuk olmak üzere 214 sivil hayatını kaybetmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
SuriyeDeraÜrdünBM
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