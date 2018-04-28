'Depresyon Avrupa'ya milyarlarca avroya mal oluyor'

Depresyon konusunda dünyanın en önemli bilim insanları arasında gösterilen ve 10. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi ve 6. Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu dolayısıyla Antalya'da bulunan İngiliz Psikofarmakoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Allan Young, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depresyon konusunda on yıllardır çalışmalar yapıldığını ve birtakım önemli bulgular elde edildiğini anlattı.

Young, bir insanın yaşam süresi içerisinde herhangi bir mental bozukluktan muzdarip olma riskinin yüzde 25 olduğuna işaret ederek, "Yüzde 25 çok ciddi bir oran ve oldukça yaygın olduğunu söyleyebiliriz bu bozuklukların." dedi.

Kadınlarda depresyon iki kat daha fazla

Elde edilen mevcut çalışma verilerine dayanarak, kadınlarda depresyonun erkeklere göre iki kat daha fazla görüldüğünü söyleyebiliriz" ifadesine yer veren Young, şu değerlendirmede bulundu:

"Bunun da çeşitli sebepleri var. Temel olarak psikososyal sebeplerden kaynaklandığı düşünülüyor bunun. Dünya genelinde düşünecek olursak kadınların hayatları daha zor. Ayrıca kadınlar mevcut semptomlarla ilgili kendilerini daha net bir şekilde ifade edebiliyor, yani daha dürüst bir şekilde ifade edebiliyor. Bu sebeplerin haricinde biyolojik sebepler de var. Kadınların aldığı hem östrojen hem progestoron hormonu içeren oral kontraseftif ilaçların, tabii ki doğum kontrol açısından bir fayda getirmekle birlikte depresyona yol açabildiği görülmüş. Danimarka'da sağlık sistemi içerisinde herkesin kayıtlarını görüntüleyebiliyorsunuz. Doğum kontrol hapı kullanan kadınlarda depresyonun daha sık görüldüğü tespit edilmiş. Bunun haricinde erkeklerin de kullandığı progestoron enjeksiyonu var, sperm üretim formasyonunu azaltmak için. Onun da aynı şekilde depresyona yol açabildiği tespit edilmiş."

Depresyonun maliyeti

Depresyonun maliyeti konusunda birçok araştırma yapıldığını anlatan Prof. Dr. Allan Young, rahatsızlığın toplum üzerinde ortaya çıkardığı bir yük bulunduğunu söyleyerek, "2013 yılında yapılan bir çalışma, klinik depresyon rahatsızlığının yarattığı maliyetin tüm Avrupa'da bir yılda yaklaşık 113 milyar avro olduğunu ortaya koyuyor. Şu anda da Avrupa'da yıllık en az bu kadar maliyet yarattığını söyleyebiliriz." dedi.

Young, bunun içerisinde ilaç, doktor, hemşire, hastanede yatarak ve ayakta tedavi giderlerinin bulunduğunu, bu maliyetin içerisinde ilaç masraflarının yüzde 10'un altında olduğunu belirterek, "Bu maliyet kalemlerinin içerisinde aslında en büyük kalem insanların hastaneye yatması ve bunun beraberinde getirdiği maliyet." diye konuştu.

Doğrudan maliyetlerin haricinde toplumun ve ailenin yüklenmek zorunda kaldığı giderler bulunduğunu ifade eden Young, şöyle devam etti:

"İnsanlar tedavi gördükleri için çalışamayabiliyor, iş performansları düşüyor. Bu çalışamama durumu da topluma bir maliyet getiriyor. Bu dolaylı maliyetler aslında doğrudan maliyetlere kıyasla çok daha fazla. Bir de depresyon bilişsel olarak da dikkat seviyesi ve hafıza kapasitelerinde ve konsantrasyon durumlarıyla ilgili de sorunlara sebep oluyor. Bir de üçüncü maliyet kalemi var ki bunu nicel olarak ifade etmek kolay değil. Bu da ailenin ve sevdikleri kişilerin yüklenmek durumunda kaldığı maliyet."