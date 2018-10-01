Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 21°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
100073
ALTIN
229.630
DOLAR
6.0134
STERLİN
7.8454
EURO
6.9638
İçimizden Biri : Kenan Koç
İçimizden Biri : Kenan Koç
"Malay"
"Malay"
ALES yapıldı
ALES yapıldı
'Sökük dikerek' geçen bir ömür
'Sökük dikerek' geçen bir ömür
Endonezya’daki depremde kayıplar olduğu açıklandı
Endonezya’daki depremde kayıplar olduğu açıklandı

Deprem kurbanları toplu halde defnedilecek

Endonezya'da deprem ve ardından meydana gelen tsunami felaketinde ölenler toplu olarak defnedilmeye başlandı. Devlet Başkanı Widodo, afet bölgesine uluslararası yardım sevkiyatına onay verdi.

Deprem kurbanları toplu halde defnedilecek

Endonezya'da deprem ve ardından meydana gelen tsunami felaketinde ölenler toplu olarak defnedilmeye başlandı. Devlet Başkanı Widodo, afet bölgesine uluslararası yardım sevkiyatına onay verdi.

01 Ekim 2018 Pazartesi 10:49
0 Okunma
Deprem kurbanları toplu halde defnedilecek

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansından (BNPB) alınan bilgiye göre, Sulawesi Adası'nda cuma günü meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunamide hayatını kaybedenlerin sayısı 1203'e çıkarken, naaşların gömülebilmesi için toplu defin alanları hazırlandı.

Can kayıplarının fazla olduğu Merkez Sulawesi eyaletinin başkenti Palu'da, enkaz altından çıkarılan naaşların gömülebilmesi için toplu mezar hazırlandığı bildirdi.

BNPB yetkilisi Willem Rampangilei, sağlık koşulları ve dini kurallar nedeniyle naaşların ivedilikle gömülmesi gerektiğine işaret etti.

"Defin işlemleri hemen başlayacak"

Yerel ordu komutanı Tiopan Aritonang, gün içinde sadece bir hastaneden 545 naaşın gömülmek üzere sevk edileceğini ifade ederken, defin işlemlerine hemen başlanacağını kaydetti.

Aritonang, ölenlerin yakınlarının daha sonra mezar yerlerini teşhis edebilmesi için kurbanların fotoğraflarının çekildiğini kaydetti.

Ordu sözcüsü Mohammad Thorir de kamuya ait mezarlığına komşu arazide kurulan defin alanına bin kadar naaşın gömülmesinin planladığını belirtti.

Bazı bölgelere halen ulaşılamadı

Palu'nun kuzeyindeki deprem ve tsunamiden etkilenen Dongala, Sigi ve Parigi Mountog bölgelerine halen erişim sağlanabilmiş değil. Söz konusu bölgelerde toplam 1,2 milyon nüfus yaşarken, yetkililer bu bölgelerdeki yıkımın can kaybı sayısını arttıracağı uyarısında bulundu.

Hükümetten uluslararası yardıma onay

Bu arada Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo'nun uluslararası yardım kuruluşlarının afet bölgesine girişine onay verdiği bildirildi.

Endonezya Yatırım Koordinasyon Kurulu Başkanı Thomas Lembong, Twitter'da paylaştığı mesajda, devlet başkanının uluslararası yardım kabulüne onay verdiğini duyurdu.

Dongala bölgesinin 27 kilometre kuzeydoğusunda yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından Dongala ve Palu kentlerini, yüksekliği 3 ila 6 metreye ulaşan tsunami dalgaları vurmuştu.

Lombok Adası'nda temmuz sonu ve ağustos ayında 6,3 ve 6,9 ile 7 büyüklüğünde depremler yaşanmış, 450 binden fazla kişiyi etkileyen depremlerde 563 kişi hayatını kaybetmişti.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan, deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da, 26 Aralık 2004'te 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucu bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi ölmüştü.

AA

Anahtar Kelimeler:
EndonezyaDeprem Kurbanları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İran Suriye'ye füze saldırısı düzenledi
İran Suriye'ye füze saldırısı düzenledi
TSK'dan Münbiç hattında 53'üncü devriye faaliyeti
TSK'dan Münbiç hattında 53'üncü devriye faaliyeti
Orgeneral Güler ABD'li mevkidaşı Dunford ile görüştü
Orgeneral Güler ABD'li mevkidaşı Dunford ile görüştü
'Ruhani hükümeti sözünü yerine getirmedi'
'Ruhani hükümeti sözünü yerine getirmedi'
Fiji'de şiddetli deprem
Fiji'de şiddetli deprem
"İşgalci, halkımızı öldürmek ve bizi yok etmek istiyor"
"İşgalci, halkımızı öldürmek ve bizi yok etmek istiyor"
Yunanistan 'Zorba' ile mücadele ediyor
Yunanistan 'Zorba' ile mücadele ediyor
Gazze şehitlerini uğurladı
Gazze şehitlerini uğurladı
Endonezya’daki depremde kayıplar olduğu açıklandı
Endonezya’daki depremde kayıplar olduğu açıklandı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ