Deprem için tarih verdi

SOFYA - Haftalık "168 Saat" gazetesine konuşan Yeni Bulgaristan Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Rangel Gürov,

ler ile ay evrelerinin arasında yakın bir bağ olduğunu belirterek, ülkede 22 Mayıs'ta meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki

in ardından gelecek yeni büyük

in tarihi konusunda tahminde bulundu.

Gürov, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İtalya’da ve Bulgaristan’da paralel kırılan tabakalar eş zamanlı depremlere neden oluyorlar. Her iki deprem yeni ay dönemine denk geldi. Dolayısıyla, ‘mutlaka olacak’ demiyorum, ancak olacaksa bir sonraki büyük depremin tarihi 18–19 Haziran olup, büyüklüğü 5,8’i geçmeyecektir."