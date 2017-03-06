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Deniz kaplumbağasının midesinden 915 bozuk para çıktı

Taylandlı doktorlar, bir deniz kaplumbağasının midesinden 915 adet bozuk para çıkardı.

Deniz kaplumbağasının midesinden 915 bozuk para çıktı

Taylandlı doktorlar, bir deniz kaplumbağasının midesinden 915 adet bozuk para çıkardı.

06 Mart 2017 Pazartesi 15:51
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Deniz kaplumbağasının midesinden 915 bozuk para çıktı

Taylandlı doktorlar, bir deniz kaplumbağasının midesinden 915 adet bozuk para çıkardı.

Başkent Bangkok'ta ameliyat edilen "Bank" adlı dişi yeşil deniz kaplumbağasının, bölge halkının uzun zamandır içine bozuk para attığı havuzda yaşadığı belirtildi.

Toplam ağırlığı 5 kilogramı bulan bozuk paraların kaplumbağanın midesinden bir top gibi sarktığı, karın kabuğunu kırarak kaplumbağanın hayatını tehlikeye atan enfeksiyona yol açtığı kaydedildi.

Chulalongkorn Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinden 5 cerrah, 4 saat süren ameliyatla, genel anestezi altındaki Bank'ın karnındaki bozuk paraları aldı.

Birçok Tayvanlı kaplumbağaların bulunduğu havuza bozuk para atmanın ömrü uzattığına inanıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Taylandlı DoktorlarDeniz kaplumbağasıKaplumbağaChulalongkorn Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi
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