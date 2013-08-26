Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde çatışmalar: 82 ölü

GOMA





Cephe yakınındaki bir hastanede çalışan doktorlardan İsaac Warwanamiza, AP haber ajansına yaptığı açıklamada, çatışmalarda 23'ü asker 82 kişinin öldüğünü söyledi.

Getirilen ölü ve yaralılar nedeniyle hastanedeki hizmetlerin büyük güçlüklerle sürdürüldüğünü anlatan Warwanamiza, "Gördüklerimden yıkılmış durumdayım. Her tarafta paramparça olmuş vücutlar, kollar ve bacaklar var" dedi.

Kongo ordusunda görevli bir din görevlisi de ordunun dün büyük kayıplar verdiğini doğruladı. Lea Masika adlı görevli, çatışmalarda yaralanan asker sayısının, dün sabah saatlerinde hastaneye getirilen 59 yaralıyla 720'ye çıktığını belirtti.

Geçen sene kısa bir süre için M23 militanlarının eline geçen Goma kentinin 15 kilometre kuzeyinde çıkan çatışmalara, BM güçleri de Kongo ordusunun yanında katılıyor. BM ve Kongo ordusu güçlerinin, çatışmaların başladığı 21 Ağustos Çarşamba gününden beri 2 kilometreden biraz daha az bir mesafe katettiğini bildiren gözlemciler, birliklerin, M23 savaşçılarının Ruanda'dan gelen ikmal malzemelerini aldığı sanılan bir sınır kapısıyla irtibatının kesilmesini amaçlayan, kısa dönemli hedefine henüz ulaşamadığını kaydediyor.

M23, çoğunluğu Tutsi etnik grubuna mensup, yüzlerce Kongolu eski askerden oluşuyor. Örgüte mensup savaşçılar, hükümetin 23 Mart 2009'da kendileriyle yaptığı anlaşmanın şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle geçen yıl Kongo ordusundan ayrılarak silahlı mücadele başlatmıştı. M23 komutanlarının büyük bir kısmı Ruanda tarafından geçmiş yıllarda başlatılmış ayaklanmalarda yer alan kişilerden oluşuyor. Ancak Ruanda, M23'ü desteklediği ve güçlendirdiği iddialarını reddediyor.

ABD'den M23 eylemlerine kınama

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde süregelen çatışmalar üzerine dün açıklamaya yayımlayan ABD Dışişleri Bakanlığı, M23'ün eylemlerini kın