Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.464
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3430
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde çatışmalar: 82 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde, hükümet güçleriyle M23 örgütü militanları arasında 6 gündür süren çatışmalarda 82 kişinin öldüğü bildirildi.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde çatışmalar: 82 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde, hükümet güçleriyle M23 örgütü militanları arasında 6 gündür süren çatışmalarda 82 kişinin öldüğü bildirildi.

26 Ağustos 2013 Pazartesi 16:51
644 Okunma
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde çatışmalar: 82 ölü

GOMA

Cephe yakınındaki bir hastanede çalışan doktorlardan İsaac Warwanamiza, AP haber ajansına yaptığı açıklamada, çatışmalarda 23'ü asker 82 kişinin öldüğünü söyledi.

Getirilen ölü ve yaralılar nedeniyle hastanedeki hizmetlerin büyük güçlüklerle sürdürüldüğünü anlatan Warwanamiza, "Gördüklerimden yıkılmış durumdayım. Her tarafta paramparça olmuş vücutlar, kollar ve bacaklar var" dedi.

Kongo ordusunda görevli bir din görevlisi de ordunun dün büyük kayıplar verdiğini doğruladı. Lea Masika adlı görevli, çatışmalarda yaralanan asker sayısının, dün sabah saatlerinde hastaneye getirilen 59 yaralıyla 720'ye çıktığını belirtti.

Geçen sene kısa bir süre için M23 militanlarının eline geçen Goma kentinin 15 kilometre kuzeyinde çıkan çatışmalara, BM güçleri de Kongo ordusunun yanında katılıyor. BM ve Kongo ordusu güçlerinin, çatışmaların başladığı 21 Ağustos Çarşamba gününden beri  2 kilometreden biraz daha az bir mesafe katettiğini bildiren gözlemciler, birliklerin, M23 savaşçılarının Ruanda'dan gelen ikmal malzemelerini aldığı sanılan bir sınır kapısıyla irtibatının kesilmesini amaçlayan, kısa dönemli hedefine henüz ulaşamadığını kaydediyor.

M23, çoğunluğu Tutsi etnik grubuna mensup, yüzlerce Kongolu eski askerden oluşuyor. Örgüte mensup savaşçılar, hükümetin 23 Mart 2009'da kendileriyle yaptığı anlaşmanın şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle geçen yıl Kongo ordusundan ayrılarak silahlı mücadele başlatmıştı. M23 komutanlarının büyük bir kısmı Ruanda tarafından geçmiş yıllarda başlatılmış ayaklanmalarda yer alan kişilerden oluşuyor. Ancak Ruanda, M23'ü desteklediği ve güçlendirdiği iddialarını reddediyor.

ABD'den M23 eylemlerine kınama

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde süregelen çatışmalar üzerine dün açıklamaya yayımlayan ABD Dışişleri Bakanlığı, M23'ün eylemlerini kın

AA

Son Güncelleme: 26.08.2013 16:51
Anahtar Kelimeler:
Demokratik Kongo Cumhuriyetinde çatışmalar: 82 ölü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ