Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.576
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3460
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Demokrasi yanlılarına destek

Mısır'da darbe karşıtı bir grup, demokrasi yanlısı göstericilere destek olmak amacıyla Ramses Meydanı'ndan Rabiatul Adeviyye Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti

Demokrasi yanlılarına destek

Mısır'da darbe karşıtı bir grup, demokrasi yanlısı göstericilere destek olmak amacıyla Ramses Meydanı'ndan Rabiatul Adeviyye Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti

12 Ağustos 2013 Pazartesi 16:35
6441 Okunma
Demokrasi yanlılarına destek
KAHİRE 

Mısır'da darbe karşıtı bir grup, demokrasi yanlısı göstericilere destek olmak amacıyla Ramses Meydanı'ndan Rabiatul Adeviyye Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti

Ramses Meydanı'ndaki Fetih Camisi'nden harekete geçen göstericiler, şiddetten uzak durulacağı mesajı vermek üzere üzerlerinde "barışçıl" yazan pankartlar ve Mısır bayrakları taşıdı. 

Askeri darbe aleyhine sloganlar atan göstericiler, "Baltacı İçişleri Bakanlığı", "Hain Sisi, liderim Mursi", "Darbe terördür" şeklinde sloganlar atarken, devrik lider Hüsnü Mübarek döneminde yolsuzluk yapan bakan ve yetkililerin devlet kurumlarında görev almasını istemediklerini belirten broşürler dağıttı.

AA

Son Güncelleme: 12.08.2013 16:35
Anahtar Kelimeler:
DarbeMısır
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ