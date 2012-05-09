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Demokrasi tamam sıra refahta

Ortadoğu ülkelerindeki gençler artık "demokrasiye" değil, "makul ücrete" ve "ev sahibi olmaya" öncelik veriyor.

Demokrasi tamam sıra refahta

Ortadoğu ülkelerindeki gençler artık "demokrasiye" değil, "makul ücrete" ve "ev sahibi olmaya" öncelik veriyor.

09 Mayıs 2012 Çarşamba 13:07
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Demokrasi tamam sıra refahta
ANKARA - Arap gençlerinin hayata dair umut, endişe ve isteklerini gün yüzüne çıkarmayı amaçlayan ve bölgenin önde gelen halkla ilişkiler ve danışmanlık firmalarından ASDA'A Burson-Marsteller tarafından Arap Baharı'nın başlamasından bir yıl sonra 12 ülkede yaptırılan ''Arap Gençliği Araştırması 2012''nin (Arab Youth Survey 2012) sonuçları açıklandı. 

Bu yıl dördüncüsü yapılan ve Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Mısır, Ürdün, Lübnan, Irak, Libya ve Tunus'ta yaşayan 18-24 yaş arasındaki yaklaşık 2 bin 500 gencin katıldığı araştırma, 2011 ve daha önceki yıllarda ''demokrasi özlemini'' en büyük öncelikleri olarak sıralayan Arap gençlerinin, artık daha bireysel kaygılara yöneldiklerini ve makul düzeyde para kazanarak kendi evlerinin sahibi olmayı arzuladıklarını ortaya koyuyor.
Araştırmaya katılan gençlerin yüzde 82'si ''yeterli düzeyde para kazanmayı'' en büyük önceliği olarak nitelendirirken, katılımcıların yüzde 65'i ''ev sahibi olmayı'' çok önemsediğini belirtiyor. Geçen yıl listenin başında yer alan ''demokratik bir ülkede yaşama'' isteği ise, bu yıl üçüncü sırada yer alıyor.
Araştırmaya katılan Arap gençlerinin yüzde 63'ü ''hayat pahalılığını'' en endişe uyandırıcı unsur olarak görüyor. 
Tunuslu gençlerin yüzde 74'ü pahalılığın son derece endişe verici boyutlara ulaştığını dile getirirken, Libyalı gençlerin yüzde 68'i, Mısırlı gençlerinse yüzde 65'i hayat pahalılığının en büyük sorunların başında geldiğini ifade ediyor.  
Arap gençleri, ''demokratik bir ortamın bulunmayışını'' ve ''toplumsal huzursuzluğu'' ise hem kendilerinin hem de bölgenin önündeki en büyük engeller olarak görüyor.
Gençlerin çoğu Arap Baharı'nı ''olumlu bir gelişme'' olarak nitelendirirken, gelecekten umutlu olduğunu da dile getiriyor.

BAE ve Türkiye ''örnek'' ülkeler
Arap gençliği, Birleşik Arap Emirlikleri'ni ise bölge için ''rol model'' ülke olarak görüyor.
Katılımcıların yaklaşık yüzde 40'ı ''nasıl bir ülkede yaşamak istedikleri'' sorusuna ''BAE'' cevabını verirken, gençlerin yüzde 28'i, Türkiye'yi ''örnek ülke'' olarak gösteriyor. Sıralamada bu ülkeleri Suudi Arabistan ve Katar izliyor.
Araştırmaya göre, özellikle Suudi ve Libyalı gençler BAE'yi ideal ülke olarak tanımlarken, Mısırlı gençlerin neredeyse yarısı Türkiye'yi ''son derece olumlu bir ulusal örnek'' olarak gösteriyor.
Araştırma, Arap gençlerinin bölge dışındaki ülkeler hakkındaki görüşlerinde de değişimler yaşandığını ortaya koyuyor. Son verilere göre, Ortadoğu gençliği Fransa ile Çin ve Hindistan gibi Asya devlerine artık daha olumlu bakıyor.

AA

Son Güncelleme: 09.05.2012 05:07
Anahtar Kelimeler:
Demokrasi
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