'Demokrasi nöbetlerini' Fransa'ya taşıdı

MOLSHEIM

Fransa'da 45 yıldır yaşayan Tahsin Kara, 15 Temmuz hain darbe girişiminin birinci yılı dolayısıyla ülkenin doğusundaki Molsheim kasabasında çok sayıda Türk vatandaşının katılımıyla "15 Temmuz Demokrasi Nöbeti" organize etti.

Fransa'nın doğusundaki 12 bin nüfuslu kasabada yaşayan yaklaşık bin Türk'ün katılımıyla dün akşam ezanıyla başlayan nöbet, bugün sabah namazına kadar devam etti. Nöbette, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, dua edildi.

"Türkiye’deki halkımızla tek yürek gibi hissediyorum"

Türk vatandaşları, meydana kurulan dev ekrandan İstanbul ve Ankara'daki programları izledi.

Kasabasındaki 15 Temmuz demokrasi nöbetini organize eden Molsheim ve Çevresi Türk Kültür Merkezi Başkanı Tahsin Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Biz de şu an kendimizi Türkiye'de hissediyoruz. Türkiye’deki halkımızla tek yürek gibi hissediyorum. O gün kötü bir an yaşadım. Ertesi gün tabii o mutluluğu, o zafer gününü yaşadığım için biraz buruk olsa da zafer olarak biliyorum. Vatanımıza, milletimize ve memleketimize duyduğumuz böyle bir bağlılığı başka bir millette göremiyorum. Zaten 15 Temmuz’da bu milletin, ülkesine, bayrağına, vatanına, milletine, ezanına nasıl bağlı olduğunu gördük" değerlendirmesinde bulundu.