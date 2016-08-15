Demokrasi dersi veren Türk gencine büyük ilgi

Avusturya'da darbecileri savunan Yeşiller Milletvekili Peter Pilz'e verdiği cevaplarla sosyal medyada büyük beğeni toplayan Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) Avusturya Başkan Yardımcısı Hakan Gördü, çok sayıda tebrik mesajı aldığını belirterek, "Bu insanlar, kendi fikirlerinin Avrupa’da yansıtılmasına özlem duymuşlar." dedi.

Avusturya'da doğup büyüyen 32 yaşındaki Gördü, yaptığı açıklamada, bir televizyon programında Yeşiller Milletvekili Peter Pilz ve spikerin darbe yanlısı sorularına verdiği cevapları içeren videonun sosyal medyada paylaşılmasından sonra çok sayıda tebrik mesajı aldığını söyledi.

Gönderilen mesajlara, çok fazla olduğu için cevap vermekte güçlük çektiğini belirten Gördü, "Şu an yüzlerce hatta binlerce mesaj geliyor. Bu insanlar, kendi fikirlerinin Avrupa’da yansıtılmasına özlem duymuşlar. Ben onları bir şekilde sunabildiysem ne mutlu bana.” ifadelerini kullandı.

Avusturya’da darbecilere tepki gösterenlere baskı uygulandığını kaydeden Gördü, darbeye tepki eylemlerinde Türk bayrağı sallayanlara, arabalarına Türkiye bayrağı asanlara ve mitinglere katılan insanlara cezalar yazıldığını aktardı.

"Recep Tayyip Erdoğan ve hükümet düşürülmedi' diye sanki yas içerisindeler"

Avusturya siyaset ve medyasının Türkiye’deki darbe girişimine yaklaşımlarını problemli bulduğunu belirten Gördü, “Darbe girişimini, demokratik bir ülke olarak yadırgamaları gerekirken, daha çok sanki 'darbe neden olmadı, halen Recep Tayyip Erdoğan ve hükümet düşürülmedi' diye yas içerisindeymiş gibi haraket etmekteler. Bu gerçekten bizleri çok derinden yaralamakta. Çünkü en azından dostluk ve demokratik bir dayanışma beklerdik. Bunu hiçbir şekilde göremiyoruz.” diye konuştu.

"PKK gibi bir terör örgütüne destek"

Avrupa’nın sığınmacı konusunda sınıfta kaldığını belirten Gördü, nüfusu yaklaşık 78 milyon olan Türkiye'nin, 500 milyonluk Avrupa’dan daha fazla sığınmacı barındırdığına dikkat çekti.

Gördü, hukuki alanda entegrasyona yönelik samimi adımlar atıldığını ancak sahada Türkiye ve İslam düşmanlığı ile karşılaşıldığını ifade etti.

Türklere yönelik bilinçli kampanya, haksız itham ve provokatif politikalar yürütüldüğünü kaydeden Gördü, “PKK gibi bir terör örgütüne değil göz yummak, açıktan alenen destek vermek, buradaki 300 bin Türk’ü derinden yaralamaktadır.” dedi.