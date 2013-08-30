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Deliller Avrupa'da incelenecek

Suriye'den cumartesi günü ayrılacak BM heyetinin topladığı delillerin Avrupa'daki laboratuvarlarda inceleneceği bildirildi.

Deliller Avrupa'da incelenecek

Suriye'den cumartesi günü ayrılacak BM heyetinin topladığı delillerin Avrupa'daki laboratuvarlarda inceleneceği bildirildi.

30 Ağustos 2013 Cuma 08:32
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Deliller Avrupa'da incelenecek
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Suriye'de kimyasal silah kullanıldığı belirtilen yerlerde inceleme yapan ve cumartesi günü ülkeden ayrılacağı kaydedilen BM heyetinin alandan topladığı delillerin Avrupa'daki laboratuvarlarda inceleneceği bildirildi.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, gazetecilere yaptığı açıklamada Şam'daki heyetin yarın çalışmasını tamamlayıp cumartesi günü Suriye'den ayrılacağını söyledi.

Heyetin topladığı delillerin Avrupa'daki çeşitli laboratuvarlarda inceleneceğini belirten Haq, çıkacak sonucun Genel Sekreter'e sunulacağını ifade etti.

Genel Sekreter Ban Ki-mun'un Avrupa ziyaretini kısa kesip New York'a doğru yola çıktığını dile getiren Haq, cumartesi günü heyetin ilk tespitlerini sözlü olarak Ban'a aktaracağını belirtti.

Haq, cumartesi günü BM Silahsızlanma İşlerinden sorumlu Yüksek Temsilcisi Angela Kane'in de heyetle Şam'dan ayrılacağına değinerek, halen Suriye'de Suriyeli ve diğer ülkelerden toplam bin civarında BM çalışanının bulunduğunu ifade etti.

Suriye hükümetinin gündeme getirdiği yeni iddiaların sorulması üzerine Haq, Genel Sekreter'in Suriye'nin mektubunu aldığını ve bütün iddiaları değerlendirdiğini belirtti.

Haq, bir soru üzerine BM heyetine Şam'da ateş açan keskin nişancıların henüz belirlenemediğini, bu olayın ardından heyete yönelik başka bir saldırının gerçekleşmediğini sözlerine ekledi.

AA

Son Güncelleme: 30.08.2013 08:33
Anahtar Kelimeler:
Deliller Avrupada Incelenecek
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