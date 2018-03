'Dekolte giyime karşı' kampanya

Bir grup Katarlı kadın, geçtiğimiz günlerde "gittikçe artan dekolte giyime karşı" sosyal medyada bir kampanya başlattı.

Yabancıların giyim şeklinden rahatsızlık duyan Katarlılar, ülkelerinde yaşayan tüm kadın ve erkekleri "yerel halkı rencide etmeyecek şekilde giyinmeye" çağırdı.

Twitter'da "Bizden Biri" (One of Us) adıyla başlatılan kampanya, "Eğer bu topraklarda yaşıyorsanız, siz de bizden birisiniz. Öyleyse lütfen kamu ahlakına saygı gösterin" sloganıyla yabancıları kılık kıyafet konusunda uyarmayı amaçlıyor.

Kampanyayı başlatan Necla El Mahmud, Katar’ın yerel bir gazetesine yaptığı açıklamada, "Son zamanlarda kamu ahlakına uygun olmayan kıyafetlerin arttığını görüyoruz. Kimsenin inancına karışmıyoruz, kimseyi başını kapatmaya da zorlamıyoruz. Ancak umuma açık yerlerde herkesin kültürümüze saygı göstermesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz ay Katar devleti de kılık kıyafet konusunda bir kampanya başlatmıştı. Devlet tarafından idare edilen Fener adlı İslami Kültür Merkezi, yabancı kadınları dini ve kültürel normlara uygun giyinmeye çağıran çeşitli broşür ve el ilanları dağıtmıştı.

Katar'da toplam nüfusun 1.5 milyonu aştığı ülkede nüfusun yaklaşık yüzde 80'ini yabancılar oluşturuyor.





Son Güncelleme: 18.06.2012 01:42