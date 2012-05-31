"Değişen Dünyada Yerel Yönetimin Modernizasyonu" Sempozyumu

KTMÜ Cengiz Aytmatov Kampüsü'ndeki Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen sempozyumun açılışı iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı. Açış konuşmasını yapan Başbakan Birinci Yardımcısı Aalı Karaşev, Kırgızistan'da yerel yönetimlerin gelişmesinin önemine ve tarihi gelişimine değinerek, Kırgızistan'ın bağımsızlığının ardından yerel yönetimleri yeniden kurmak zorunda kaldığını söyledi.

Katılımcılara Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileten AK Parti Sinop Milletvekili Mehmet Ersoy, TBMM milletvekili olarak, Türkiye Kırgızistan Parlamenter Dostluk Grubu'nun üyesi olarak Türkiye'nin iktidar partisinin yerel yönetimlerin Başkan Yardımcısı olarak Kırgızistan'da bulunmaktan büyük bir keyf aldığını belirtti.

Dünyada insanların mutlu yaşayabileceği, farklı düşüncelerin güvence altına alınacağı, toplumların enerjilerini ortaya koyacak barış içinde yaşayabileceği rejimin adının demokrasi olduğunun altını çizen Ersoy, insanların faydasına sunulacak daha faydalı bir rejimin henüz bulunamadığını söyledi.

Ersoy, demokrasinin, güçlü bir yerel yönetimin sayesinde ayakta kalabileceğini kaydederek, "Yeter ki, yerel yönetimler, açık, şeffaf, hesabı sorulsun, bilgilendirme zorunluluğunu hissedebilen bir kurum olsun" dedi. Ersoy, AK Parti'nin belediyecilik anlayışında alt yapı, hizmet işlerinden ziyade sosyal belediyeciliğe büyük önem verdiğini ifade etti.

Kırgız milletvekili Kurmanbek Dıykanov da Kırgızistan'ın demokrasiden 20 yılda miting ve devrimleri aldığına dikkati çekerek, "İki cumhurbaşkanımız yurtdışına kaçtı. Bakanlar ve eyalet valileri de kaçtı. Geriye kalan yerel yönetimlerin yöneticilerine ve belediye başkanlarımıza teşekkür etmek istiyorum" dedi.

"Değişimden korkmayan Kırgızları tebrik ederek konuşmasına başlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu da "Dünya gelişiyor ve değişiyor. Daha yaşanabilir kentler oluşturmak hepimizin görevidir. Bunu birlikte başaracağız. İnsanlarımıza onurlu ve sağlıklı bir hayat sunacağız. Devletin ve kamunun görevi budur. Devletin bir diğer görevi insanı mutlu etmek ve insanın gönlünü imar etmektir. Kıymetli olan insandır ve devlet insan için vardır" dedi.

Kırgızistan'da yaşanan değişimin ülkenin önünü açacağına inandığını belirten Karaosmanoğlu, "Kırgızistan'ın Orta Asya'da parlayan yıldızı olacağını" belirtti.

Bişkek Belediye Başkanı İsa Omurkulov, sempozyumun organizatörlerine teşekkür ederek, başkent Bişkek'te bir milyon 200 bin vatandaşın yaşadığını ve dört merkez ilçeden oluştuğunu anımsattı. Omurkulov, Kırgızistan ve Türkiye ilişkilerinin 20. yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde bu yıl Bişkek'te Ankara günlerinin yapılacağını hatırlattı.

KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Balcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Değişen Dünyada Yerel Yönetimin Modernizasyonu" Sempozyumuna Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan, KKTC ile Azerbaycan'dan katılımcı geldiğini, özellikle TDBB üyesi 15 belediye başkanı ve Kırgızistan'ın üst düzey yöneticilerinin katıldığını belirtti.

Kırgızistan'ın bölgesinde en zoru seçtiğini ve bölgesinde olmayan parlamenter yönetim sistemiyle ülkeyi yönetme yönünde karar verdiğini belirten Balcı, böyle bir seçimden sonra Kırgızistan'ın güçlü yerel yönetimine ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

Balcı, Kırgızistan Türkiye Manas Üniveristesi olarak, Kırgızistan'ın her türlü gelişmesi için katkı da bulunmaya devam edeceklerini bu anlamda yerel yönetimlerin tecrübelerinin paylaşılması için ortam oluşturulduğunu ifade etti.

İki gün sürecek sempozyumun sonunda sonuç bildirisinin kabul edilecek.

Sinop Milletvekili Ersoy ile TDBB heyeti bugün, Meclis Başkan Yardımcısı Asya Sasıkbayeva, Bişkek Belediye Başkanı İsa Omurkulov tarafından kabul edilirken, heyet, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği ve Kırgızistan Türkiye Sanayiciler ve İşadamları Derneği'ne de ziyarette bulundu.