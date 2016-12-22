Terör örgütünün, güvenlik güçlerinin ilerleyişini durdurmak ve sivillerin kaçışını engellemek için yollara mayın döşediğini dile getiren Zobaii, "Güvenlik birimleri, DEAŞ'ın bölgeye yüzlerce patlayıcı yerleştirdiği yönünde bilgiye sahip. Yollara mayın döşemek DEAŞ'ın sinsi yöntemidir." ifadesini kullandı.
DEAŞ, güvenlik güçlerinin hiçbir direniş göstermeden terk ettiği Rava, Aneh ve Kaim bölgelerini 2014 ortasında ele geçirmişti.
Irak ordusunun söz konusu bölgeleri geri almak için operasyonları sürüyor.
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