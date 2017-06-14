DEAŞ Tuzhurmatu'ya saldırı düzenledi

Irak'ta Salahaddin iline bağlı Tuzhurmatu ilçesinin üç ayrı köyüne terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen saldırılarda 2 Peşmerge'nin öldüğü 6'sının yaralandığı bildirildi.

Tuzhurmatu ilçe kaymakamı Şelal Abdul, yaptığı açıklamada, ''Kerkük'ün Havice ilçesini kontrolünde tutan DEAŞ militanları ilçenin üç ayrı köyüne birden saldırı düzenledi.'' ifadesini kullandı.

Musul'da DEAŞ 'in yenilgiye uğradığını ve militanlarını başka yerlere kaydırdığını aktaran Abdul, ''Peşmerge güçleri tarafından korunan Tuzhurmatu ilçesine bağlı Abbud, Hıleve ve Bir Ahmet köyüne yönelik düzenledikleri saldırılarda 2 Peşmerge hayatını kaybetti, 6'sı da yaralandı.'' şeklinde konuştu.