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'DEAŞ Musul'da 100 bin sivili canlı kalkan yaptı'

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Irak Temsilcisi Geddo, DEAŞ terör örgütünün Suriye'nin Musul kentinin batısında 100 binden fazla sivili canlı kalkan olarak kullandığını açıkladı.

'DEAŞ Musul'da 100 bin sivili canlı kalkan yaptı'

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Irak Temsilcisi Geddo, DEAŞ terör örgütünün Suriye'nin Musul kentinin batısında 100 binden fazla sivili canlı kalkan olarak kullandığını açıkladı.

16 Haziran 2017 Cuma 15:10
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'DEAŞ Musul'da 100 bin sivili canlı kalkan yaptı'

CENEVRE -  Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Irak Temsilcisi Bruno Geddo, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, Musul'daki insani durumun "korkunç" olduğunu söyledi. 

DEAŞ mensubu teröristlerin kendilerini korumak için 100 binden fazla sivili kentin batısındaki "Eski Kent'"e götürdüğünü belirten Geddo, bu sivillerin canlı kalkan olarak kullanıldığını bildirdi.

Sivillerin tutuldukları tarihi yerde çatışmaların ortasında kaldığını ve panik yaşadığını aktaran Geddo, bölgede yiyecek kalmadığını, su ve elektrik de verilemediğini kaydetti.

Geddo, terör örgütüne mensup keskin nişancıların kaçmayı deneyen sivilleri öldürme yoluna gittiğini ifade ederek, bir şekilde kaçmayı başaranların da travma yaşadıklarını ifade etti.

Musul'un batı yakasındaki "Şifa Mahallesi" ve "Eski Kent" bölgelerinde ağır sokak çatışmaları devam ediyor.

Irak Göç ve Göçmenler Bakanı Casım el Caf, önceki gün yaptığı açıklamada, Musul kent merkezinin batı yakasında terör örgütü DEAŞ ile devam eden çatışmalardan dolayı evlerini terk eden sivillerin sayısının 690 bine ulaştığını belirtmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
DeaşMusulCanlı KalkanSivil
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