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DEAŞ Londra saldırılarının işaretini 1 yıl önce vermiş

Terör örgütü DEAŞ'ın, kimliğini gizleyerek kendileriyle iletişim kuran bir gazeteciyi, Westminster ve Londra köprülerindeki saldırılardan 1 yıl önce bu mekanlarda saldırı düzenlemeye yönlendirdiği öne sürüldü.

DEAŞ Londra saldırılarının işaretini 1 yıl önce vermiş

Terör örgütü DEAŞ'ın, kimliğini gizleyerek kendileriyle iletişim kuran bir gazeteciyi, Westminster ve Londra köprülerindeki saldırılardan 1 yıl önce bu mekanlarda saldırı düzenlemeye yönlendirdiği öne sürüldü.

04 Eylül 2017 Pazartesi 15:06
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DEAŞ Londra saldırılarının işaretini 1 yıl önce vermiş

LONDRA

Terör örgütü DEAŞ'ın, kimliğini gizleyerek kendileriyle iletişim kuran bir gazeteciyi, Westminster ve Londra köprülerinde gerçekleştirilen saldırılardan bir yıl önce bu mekanlarda saldırı düzenlemeye yönlendirdiği öne sürüldü.

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC'nin haberinde, BBC için çalışan ve kimliğini gizleyen bir gazetecinin haber yapmak için geçen yıl, internet üzerinden DEAŞ'la bağlantı kurduğu belirtildi.

Gazeteci ile terör örgütü arasındaki iletişimin İngiliz güvenlik güçlerinin bilgisi dahilinde gerçekleştiği savunulan haberde, gazetecinin DEAŞ militanlarıyla sosyal medya sitelerinde başlayan temasının şifreli sohbet programları üzerinden devam ettiği aktarıldı.

Militanların, gazeteciyi "karanlık web" diye nitelendirilen yasa dışı internet sitelerindeki terörle ilgili dökümanlara yönlendirdikleri ileri sürülen haberde, DEAŞ militanlarının gazeteciye, "motorlu araçların terör saldırısında nasıl kullanılacağı, bıçak ve balta gibi kesici aletlerin azami etkinlikle kullanımı ve polisin müdahalesini engellemekte sahte intihar bombası yeleklerinin rolü gibi konularda online eğitim videoları izlettiği" iddia edildi.

Haberde, DEAŞ militanlarının, söz konusu videoların ardından gazeteciden, kentin en kalabalık noktalarından Westminster Köprüsü ile Londra Köprüsü'nde motorlu araçla ve kesici aletlerle saldırı düzenlemesini istediği ileri sürüldü.

AA

Anahtar Kelimeler:
DeaşLondraSaldırı
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