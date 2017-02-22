DEAŞ'ın Musul'da bir okulu hedef alan saldırısında 3 çocuk öldü

Irak'ın Musul kentinin doğusunda terör örgütü DEAŞ'ın bir ilkokulu hedef alarak düzenlediği saldırıda 3 çocuk hayatını kaybetti.

Terörle Mücadele Biriminde görevli Binbaşı Muhammed Rıza el-Verdi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ'ın kentin doğusunda Er-Rifak Mahallesi'nde yer alan Yafa İlkokuluna insansız hava aracıyla saldırı düzenlediğini söyledi.

Ders saatleri içinde yapılan saldırıda biri 7 yaşında, ikisi onar yaşlarında 3 öğrencinin öldüğünü aktaran Verdi, olay yerine ulaşan emniyet güçlerinin diğer öğrencileri okuldan tahliye ettiğini belirtti.

19 DEAŞ militanı öldürüldü

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre ise uluslararası koalisyon güçlerine ait olduğunu değerlendirilen bir savaş uçağı, kentin batısında yer alan Eş-Şifa bölgesindeki benzin istasyonu yakınında bir binayı hedef aldı.

Terör örgütü DEAŞ'a bağlı El-Furkan Tugaylarının karargahı olduğu belirtilen binada operasyon sırasında örgütün lider kadrosunun toplantı yaptığı ifade edilerek, söz konusu saldırıda aralarında sözde komutanların da olduğu 19 militanın öldürüldüğü duyuruldu.

Saldırıda öldürülen militanların bir bölümünün yabancı uyruklu olduğu aktarıldı.