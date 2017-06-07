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'DEAŞ'ın kontrolündeki 55 bin kilometrelik alan geri alındı'

ABD'nin DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi McGurk, uluslararası koalisyonun desteklediği Irak güçlerinin, terör örgütü DEAŞ'ın kontrolündeki 55 bin kilometrelik alanı geri aldığını açıkladı.

'DEAŞ'ın kontrolündeki 55 bin kilometrelik alan geri alındı'

ABD'nin DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi McGurk, uluslararası koalisyonun desteklediği Irak güçlerinin, terör örgütü DEAŞ'ın kontrolündeki 55 bin kilometrelik alanı geri aldığını açıkladı.

07 Haziran 2017 Çarşamba 16:09
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'DEAŞ'ın kontrolündeki 55 bin kilometrelik alan geri alındı'

BAĞDAT

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'nde basın toplantısı düzenleyen ABD'nin DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, yaklaşık 100 bin Iraklı güvenlik personelinin koalisyon güçleri tarafından eğitildiğini belirterek, "Irak güçleri, uluslararası koalisyonun desteğiyle DEAŞ'ın kontrolündeki 55 bin kilometrekarelik alanı geri aldı." dedi.

Ürdün-Bağdat arasındaki yolun güvenliğinin Iraklılar tarafından sağlanacağını ve yoldan geçenlerden ücret alınacağını aktaran McGurk, böylece iş fırsatı ve devlete ek gelir kaynağı oluşacağını ifade etti.

McGurk, Ürdün'ün başkenti Amman'a yapacağı ziyarette konuyu Kral 2. Abdullah ile görüşeceğini de dile getirdi.

Irak güçleri ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun desteğiyle Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonuna 17 Ekim 2016'da kentin doğu yakasında başlamıştı. Doğudaki bölgeleri ocak ayı sonunda tamamen ele geçiren Irak güçlerinin, Musul'un batısındaki operasyonları devam ediyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Deaş55 Bin KilometreABD
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