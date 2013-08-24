"Darbeye Karşı Şehitler Cuması"nda çatışma

KAHİRE



Mısır'da, ordunun darbe karşıtı kitlesel oturma eylemlerini katliamla sonlandırmasının ardından hayatını kaybedenler için düzenlenen "Darbeyi Karşı Şehitler Cuması" diye isimlendirilen gösterilerde, ülke genelinde 1 kişi hayatını kaybederken, güvenlik güçleri ve karşıt gruplar arasında çıkan çatışmalarda 78 kişi yaralandı.



"Darbeyi Karşı Şehitler Cuması" gösterilerinde, başkent Kahire'de 28, İskenderiye'de de 22 olmak üzere ülke genelinde yüzlerce farklı noktada düzenlenen yürüyüşlere yüz binlerce kişi katıldı.



Garbiyye bölgesi Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Muhammed Şarşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tanta il merkezinde Muhammed Abdullah isimli göstericinin hayatını kaybettiğini belirterek, çatışmalarda yaralanan 35 kişinin hastaneye kaldırıldığını aktardı.



Görgü tanıkları da Abdullah'ın, darbe destekçisi "Baltacı" diye isimlendirilen suç grupları tarafından uğradığı saldırıda öldürüldüğünü söyledi.



Garbiyye bölgesi Emniyet Müdürü Hatem Osman, 30 Müslüman Kardeşler Teşkilatı üyesinin "ateşli silah ve mühimmat bulundurmak" suçlamalarıyla gözaltına alındığını açıkladı.



Müslüman Kardeşler Teşkilatı üyeleri ve kimliği belirsiz gruplar arasında çıkan çatışmaları güvenlik güçlerinin biber gazıyla müdahele ederek dağıttığını bildiren Hatem Osman, polislerin ordu birlikleriyle merkez valilik binasına çıkan yolları kapattığını ifade etti.



Polislerin darbe karşıtı göstericilere saldırılmasına izin verdiği iddiası



Dekahliye bölgesindeki hastane kaynakları, güvenlik güçleri, kimliği belirsiz kişiler ve darbe karşıtları arasında Mansura kentinde çıkan çatışmalarda 38 kişinin yaralandığını bildirdi.



Görgü tanıkları, güvenlik güçlerinin İman Mescidi'nden çıkan darbe karşıtı göstericilerin çevresini sardıktan sonra kimliği belirsiz kişilerin kesici alet ve silahlarla saldırmasına izin verdiğini ileri sürdü. Mescid yakınındaki, Müslüman Kardeşler Teşkilatı'na ait bir büro da kimliği belirsiz kişilerce yakıldı.



AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Yukarı Mısır'da yer alan Minya bölgesinde darbe karşıtı göstericiler Deyr Mavas ilinde yolu kapatmaya çalışınca güvenlik güçleri biber gazı kullandı. Olayda yaralanan olmadı.



Darbe karşıtı ve destekçilerini dağıtmak için güvenlik güçlerinin biber gazı kullandığı Asyut kentinde, hastane kaynakları iki grup arasında çıkan silahlı çatışmalarda 5 kişinin yaralandığını söyledi.



Bununla beraber, görgü tanıkları Giza'nın Faysal semtinde darbe karşıtı göstericilere karşı ateş açıldığını, göstericilerin ara sokaklara dağılarak kaçtığını aktardı.



Gösteriler sokağa çıkma yasağına rağmen sürdü



Ülke genelinde darbe karşıtlarının düzenlediği "Şehitler Cuması" diye isimlendirilen gösteriler bazı kentlerde, 14 Ağustos tarihinden itibaren 19.00-06.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma yasağına rağmen sürdü.



Ülke genelinde, gösterilerin bir kısmı sona erdirilirken, Port Said, Yeni Kahire, Giza bölgelerinde sokağa çıkma yasağının başlamasına karşın darbe karşıtı protestolar halen sürüyor.



Gösterilere katılımın azalması...



Darbeyi Ret ve Meşruiyete Destek İçin Ulusal İttifak yetkilileri, AA muhabirine, "Şehitler Cuması" gösterilerinin daha önce ülke genelinde yapılan darbe karşıtı gösterilere oranla az olmasının dört nedeninin bulunduğunu söyledi.



Bunlar, "ana caddeler yerine ara sokakların tercih edilmesi, alınan yoğun güvenlik önlemleri, toplu gözaltılar, Ulusal İttifak'ın gösterilere çağrı yaptığı alanların sayısının çokluğu" olarak sıralandı.



Yetkililer, Rabiatul Adeviyye ve Nahda meydanlarındaki kitlesel oturma eylemlerinin güvenlik güçlerinin katliamla sonlandırmasına karşı çıkan göstericilerin, geçen hafta yapılan gösterilerin aksine ana caddelerde önlem alan güvenlik güçlerinden uzak durmak için ara yollarda yürümeye yönlendirildiğini belirtti.



Güvenlik güçlerinin Kahire çevresindeki Giza, Mustafa Mahmud, Ramses Meydanı, Nahda Meydanı, Şifenks ve Arap Birliği Caddesi gibi stratejik noktaları tamamiyle yaya ve araç trafiğine kapatmasının göstericilerin bir noktada birleşmesini engellediğini aktaran yetkililer, "Göstericilerin birleşememesi katılımcılarının sayılarının azlığı gibi yorumlandı" diye konuştu.



İttifak, daha önceki gösterilere Kahire'de 10 noktadan başlanacağını duyurduklarını aktararak, "Şehitler Cuması" gösterileri için başkentte 28 nokta ilan etmeleri sonucu gösterilerin bölündüğünü açıkladı.



Darbeyi Ret ve Meşruiyete Destek İçin Ulusal İttifak, üyelerinin ve Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın yöneticilerinin gözaltına alınmasının ardından toplanan kitleyi darbenin reddedilmesinin bir gruba bağlı olmadığı şeklinde değerlendirerek, toplu gözaltıların gösterilere katılanlarının sayısında azalmaya neden olabileceği yorumunda bulundu.



Müslüman Kardeşler Teşkilatı ve çeşitli siyasi partilerden oluşan ittifak, son dönemde gözaltına alınanlar dahil yaklaşık 8 bin kişinin gözaltında olduğunu, gösterilere katılımın eskisine nisbeten azalmasının doğal karşılandığını ifade etti.



Kiliselerin çevresinde insan zinciri



Bazı kentlerde darbe karşıtı göstericilerin, ülke genelinde yaşanan kilise yangınlarının sorumluları olarak suçlanmalarının ardından, kiliselerin ve kiliselere ait binaların çevresinde insan zincirleri oluşturdukları görüldü.





AA