Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.576
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3460
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Darbe kırılmıştır, darbeciler bunu itiraf etmeli

İhvan, "Öfke Cuması" gösterilerinde darbe karşıtlarına ateş açılarak müdahale edilmesini "felaket" şeklinde değerlendirdi, darbenin kırıldığını ve itiraf edilmesi gerektiğini savundu.

Darbe kırılmıştır, darbeciler bunu itiraf etmeli

İhvan, "Öfke Cuması" gösterilerinde darbe karşıtlarına ateş açılarak müdahale edilmesini "felaket" şeklinde değerlendirdi, darbenin kırıldığını ve itiraf edilmesi gerektiğini savundu.

17 Ağustos 2013 Cumartesi 08:33
795 Okunma
Darbe kırılmıştır, darbeciler bunu itiraf etmeli
KAHİRE

Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan), katliama tepki amacıyla düzenlenen "Öfke Cuması" gösterileri sırasında darbe karşıtlarına ateş açılarak müdahale edilmesini, "dini, hukuki ve insani değerler çerçevesinde bir felaket" şeklinde değerlendirdi. İhvan, darbenin kırıldığını, bunun itiraf edilmesi gerektiğini savundu.

İhvan'dan yapılan yazılı açıklamada, "Mısır halkı, darbe yönetimine bağlı askerlerin Rabiatul Adeviyye ve Nahda meydanlarındaki göstericilere yönelik katliamına tepki için sokaklara döküldü. Askerler ise onlara ateş açtı" denildi.

Meselenin gösterilere müdahale meselesi değil aksine Mısır halkını yok etme girişimi olduğu belirtilen açıklamada, halkın zorla askeri yönetime boyun eğdirilmek istendiği kaydedildi.

Herhangi bir grubun değil tüm Mısırlıların hedef alındığı ifade edilen açıklamada, "Bugün yaşananlar, dini, hukuki ve insani değerler çerçevesinde bir felakettir. Mısır, en azılı düşmanlarından bile böyle bir şey görmemiştir" denildi.

Yaşananların, darbecilerin tüm duyularını kaybettiği, ahlaki değerler ve ilkelerden uzaklaştığının delili olduğu belirtilen açıklamada,  "Darbe kırılmıştır. Darbecilerin bunu itiraf etmekten ve bu gerçeğe göre hareket etmekten başka çaresi yoktur" ifadeleri kullanıldı.

AA

Son Güncelleme: 17.08.2013 08:34
Anahtar Kelimeler:
MısırOrdu Darbe
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ