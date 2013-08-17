Darbe kırılmıştır, darbeciler bunu itiraf etmeli

KAHİRE



Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan), katliama tepki amacıyla düzenlenen "Öfke Cuması" gösterileri sırasında darbe karşıtlarına ateş açılarak müdahale edilmesini, "dini, hukuki ve insani değerler çerçevesinde bir felaket" şeklinde değerlendirdi. İhvan, darbenin kırıldığını, bunun itiraf edilmesi gerektiğini savundu.



İhvan'dan yapılan yazılı açıklamada, "Mısır halkı, darbe yönetimine bağlı askerlerin Rabiatul Adeviyye ve Nahda meydanlarındaki göstericilere yönelik katliamına tepki için sokaklara döküldü. Askerler ise onlara ateş açtı" denildi.



Meselenin gösterilere müdahale meselesi değil aksine Mısır halkını yok etme girişimi olduğu belirtilen açıklamada, halkın zorla askeri yönetime boyun eğdirilmek istendiği kaydedildi.



Herhangi bir grubun değil tüm Mısırlıların hedef alındığı ifade edilen açıklamada, "Bugün yaşananlar, dini, hukuki ve insani değerler çerçevesinde bir felakettir. Mısır, en azılı düşmanlarından bile böyle bir şey görmemiştir" denildi.



Yaşananların, darbecilerin tüm duyularını kaybettiği, ahlaki değerler ve ilkelerden uzaklaştığının delili olduğu belirtilen açıklamada, "Darbe kırılmıştır. Darbecilerin bunu itiraf etmekten ve bu gerçeğe göre hareket etmekten başka çaresi yoktur" ifadeleri kullanıldı.





AA