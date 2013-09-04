Darbe karşıtlarına yönelik katliam protestoları arttırdı

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Mısır'da darbe karşıtlarının gösterilerine sahne olan Rabiatul Adeviyye ve Nahda meydanlarındaki protestoların şiddet kullanılarak dağıtılmasının ardından ülkede yaşanan gösteriler iki kat arttı.

Mısır'da Uluslararası Kalkınma Merkezi isimli sivil toplum kuruluşu tarafından hazırlanan ve "Demokrasi Göstergesi" olarak bilinen raporuna göre 14 Ağustos'ta darbe karşıtlarının şiddet kullanılarak dağıtılmasın ardından, gösterilerin iki kart arttığı belirtildi.

Gösterilerdeki artışın şiddete verilen tepki nedeniyle olduğuna işaret edilen raporda, Ağustos ayında toplam bin 64 protesto gösterisi düzenlendiği ve bunların 701'inin gösterilerin şiddet kullanılarak dağıtılmasının ardından yapıldığı ifade edildi.

Rabiatul Adeviye ve Nahda meydanlarındaki gösterilerin dağıtıldığı 14 Ağustos günü ülke genelinde 135 protesto gösterisi yaşandığı, onu takip eden 16 Ağustos Cuma günü 67, 23 Ağustos Cuma günü 61 ve 30 Ağustos Cuma günü 83 gösteri düzenlendiği kaydedildi.

Genelkurmay Başkanı Abdulfettah es-Sisi'nin, ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin görevden uzaklaştırılmasını reddeden darbe karşıtları ve Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) düzenlediği gösterilerin, yüzde 74.2 ile toplam protestolar arasında ilk sırada yer aldığı aktarıldı.

Raporda, darbe karşıtlarının 25 Ocak devriminde izlenen yolu takip ederek belirgin meydanlarda toplandıkları, ayrıca bu alanlardan önemli merkezlere doğru yürüyüşler düzenledikleri ifade edildi.

Bunun yanı sıra raporda yalnızca bir örgüt veya halkın bir kesiminen değil, toplumun her kesiminin askeri darbeye karşı olduğunu göstermek için "Darbeye Karşı Gazeteciler, Öğretmenler, Doktorlar" gibi birliklerin kurulduğuna yer verildi.

Raporda, gösteri trendindeki yükselişin aksine işçilerin yaptığı protestolarda düşüş görüldüğü ve Temmuz ayında işçilerin 139 protesto düzenlediği, bu rakamın Ağustos ayında ise sadece 25 olduğu kaydedildi.

Emniyetin, gösterilerin adedindeki düşüşe rağmen taleplerine karşılık verilen tek sektör olduğu aktarılırken, bu alanda çalışanların 2013 yılının başından itibaren aylık ortalama 200 protesto gösterisi yaptığı, Ağustos ayında ise bu rakamın 24'e düştüğü bilgisi paylaşıldı.

Ekonomik ve sosyal ihtiyaçların talep edildiği protestolar yüzde 11'e gerilerken, bu taleplerin 2013 yılındaki gösterilerin yüzde 70'inin nedeni olduğuna işaret edildi.

Uluslararası Kalkınma Merkezi'nin Demokrasi Göstergesi raporunda, siyasi taleplerin 2013 yılı başından Temmuz ayına kadar, gösterilerin yüzde 30'unun sebebi olduğu, bu rakamın Ağustos ayında yüzde 89'a sıçradığı belirtildi.