Darbe karşıtlarına katliam: 300'den fazla ölü

KAHİRE - Mısır'da güvenlik güçleri, ordunun yönetime el koymasının ardından Rabiatul Adeviyye ve Nahda meydanlarında 40 günü aşkın süredir gösterilerini sürdüren darbe karşıtlarına bu sabah müdahaleye başladı.

Mısır'ın başkenti Kahire'deki Rabiatul Adeviyye Meydanı'nın güneyindeki caddelerden zırhlı araçlar ve iş makineleri ile darbe karşıtlarına müdahale etmeye başlayan güvenlik güçleri göstericilerin üzerine rastgele ateş açtı.

300'den fazla ölü

Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) liderlerinden Muhammed Bilteci, güvenlik güçlerinin darbe karşıtlarına yönelik katliamlarında 300'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Rabiatul Adaviyye Meydanı'ndaki platformda konuşma yapan Bilteci, Mısırlıları Rabiatul Adaviyye ve Nahda meydanlarındaki göstericilere destek amacıyla sokaklara çıkmaya çağırdı. Bilteci, "Rabiatul Adaviyye'deki göstericiler üzerine ateş açılıyor. 300'den fazla kişi hayatını kaybetti" dedi.

Rabiatul Adeviyye Meydanı sahra hastanesineden ölü ayısının 163, yaralananların da 7 bine yükseldiğini açıklanmıştı.



Mısır İçişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, darbe karşıtı göstericilerin tahliye edilmesi sırasında güvenlik güçlerine mensup 2 kişinin öldüğünü, 9 kişinin yaralandığını belirtmişti.

Gerçek mermiler ve gaz bombalarının kullanıldığı müdahalenin sürmesi nedeniyle ölü ve yaralı sayısı artıyor.

Yaralılar meydandan dışarıya çıkartılamıyor

Yoğun şekilde gaz bombalarının atıldığı ve silahların kullanıldığı meydandaki yaralıların dışarıya çıkartılmasına izin verilmediği, meydan hastanelerindeki ekipman ve doktorların yetersiz kaldığı, kan kaybından dolayı çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği bildiriliyor.

İçinde keskin nişancıların yer aldığı helikopterlerin meydanların üzerinde alçak uçuş yaptığı, özellikle alandan yayın yapan kameramanları hedef aldığı iddia ediliyor. Şiddetli gaz bombası ve saldırılara rağmen meydanlardan ayrılmayan kalabalıklara katılmak için hareket eden kitlelere de ordu birliklerinin müdahale ettiği kaydediliyor.

Rabiatul Adeviyye Meydanına yakın güvenlik birimlerine ait binaların çatılarından ateş ediliyor.

Dumanlar yükseliyor

Darbe karşıtlarının çadırları zırhlı birlikler tarafından sökülürken, meydandan dumanlar yükseliyor.

Helikopterlerin alan üzerinde alçak uçuş yaptığı, helikopterlerden atılan broşürlerde, kadın ve çocukların meydanları terk etmesi halinde can güvenliklerinin sağlanacağı ifade ediliyor.

Meydandan yapılan canlı yayınların kesildiği ve jammer marifetiyle göstericilerin iletişim kanallarını kullanmalarının engellendiği belirtildi.

Tıbbi yardıma engel

Mısır'da güvenlik güçlerinin darbe karşıtlarına müdahalesinde Rabiatul Adeviyye meydanındaki yaralılara tıbbi yardım engelleniyor.

Rabiatul Adeviyye sahra hastanesindeki gönüllü doktorlarından Muhammed Yusuf, seyyar morgun cenaze ile dolduğunu bu nedenle çoğu cenazenin başka odalara taşındığını anlattı.

Yusuf, gönüllü doktorların meydana girmesine güvenlik kuvvetlerinin izin vermediğini, bu nedenle yaralıları sınırlı sayıdaki doktorla tedavi etmek zorunda kaldıklarını aktardı.