Darbe karşıtlarına ateş açıldı: 6 ölü

KAHİRE/İSMAİLİYE - Mısır'da darbe karşıtı ''Öfke Cuması'' adı verilen gösteriler birçok camide kılınan Cuma namazlarının ardından başladı.



Ordu göstericilere karşı meydan girişlerinde zırhlı araçlarla önlemler alırken İsmailiye kentinde "Gazap Cuması" gösterilerine katılan darbe karşıtlarına ateş açılması sonucunda en az 6 kişi öldü. Ölenlerden birinin kadın olduğu öğrenildi.



Olay yeri görgü tanıklarına göre, Salihin Mescidi'nden başlayan yürüyüşte, şehrin stratejik cadde ve sokaklarında konuşlanan güvenlik güçleri, gösteriye katılan darbe karşıtlarına müdahale etti. Askerlerin gerçek mermiyle yürüyüşe katılanlar üzerine ateş açtığı belirtildi.



Yürüyüşe katılan mobil meydan hastanesi doktoru Ahmed el Leben, biri kadın 6 kişinin hayatını kaybetmiş olarak hastaneye geldiğini, 2'si ağır 22 kişinin açılan ateş sonucu yaralandığını aktardı.



Ramses Meydanı'nda da göstericilerin üzerine gerçek mermilerle atış açıldığı bildirildi.



Mısır güvenlik güçleri, Kahire'nin batısında Giza'daki bir caddede ve Nil Deltası'ndaki Tanta kentinde de darbe karşıtı göstericilerin üzerine ateş açtı.



Darbe karşıtı gösterilere katılım yüksek



İskenderiye, Hurgada,Mansura, Marsa Matruh ve El Ariş kentlerinde Cuma namazlarının darbe karşıtı miting şeklinde geçtiği ve gösterilere katılımın yüksek olduğu bildiriliyor.



Tanta kentinde ise göstericilere güvenlik kuvvetlerinin göz yaşartıcı bomba ve biber gazı ile müdahale ettiği belirtildi.



Gösterilerin, Kahire, İskenderiye ve Mansura başta olmak üzere ülkenin 27 kent ve 11 ilçesinde başladığı ve katılımın yüksek olduğu gözleniyor.



Biltaci'nin kızının cenazesi bugün defnedilecek



Mısır'da güvenlik güçlerinin darbe karşıtı gösterileri dağıtırken yaşanan katliamda gerçek mermiyle vurularak hayatını kaybeden Müslüman Kardeşler liderlerinden Muhammed Biltaci'nin kızının cenazesi bugün Cuma namazına müteakip Rabia'tül Adeviyye Meydanı yakınındaki Nasr City 7. Bölge'deki El Selam Camisi'nden kaldırılacak.



Öte yandan, katliamlarda hayatını kaybeden göstericilerden bazılarının cenazeleri de bugün toprağa veriliyor.



