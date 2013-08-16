Darbe karşıtlarına ateş açıldı: 30 ölü

KAHİRE

Mısır'daki katliama tepki amacıyla düzenlenen "Öfke Cuması" gösterileri sırasında darbe karşıtlarına müdahale ediliyor. Güvenlik güçlerinin göstericilerin üzerine gerçek mermiyle ateş açması sonucunda Ramses Meydanı'nda ölenlerin sayısı 20'yi aştı. İsmailiye ve Dimyat kentlerindeki müdahalelerde de 9 kişi öldü.

Göstericilere açılan ateş sonucunda İsmailiye'de 6, Dimyat'ta 3 kişi hayatını kaybederken, Ramses Meydanı'nda ölenlerin sayısının 20'yi aştığını açıkladı.

AA muhabirinin olay yerindeki görgü tanıklarından aldığı bilgiye göre Kahire'deki Ramses Meydanı'nda bulunan Tevhid ve El-Feth camilerinde cuma namazını kıldıktan sonra darbe karşıtı yürüyüş yapan grubun üzerine ateş açıldı.

Ölenlerden 4'ünün Fetih Camisi önünde, 3'ünün ise El-Feth Camisi önünde vurulduğu, ölü sayısının 20'yi aştığı kaydedildi.

Öfke Cuması adı altında ülke genelinde düzenlenen gösterilere güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu İsmailiye kentinde 6, Dimyat kentinde ise 3 kişi yaşamını yitirdi. Böylece bugün ölenlerin sayısı 30'a yükseldi.