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Darbe karşıtları sokağa çıkma yasağına uymadı

Mısır'da bir ay süreyle ilan edilen olağanüstü halin hemen ardından açıklanan sokağa çıkma yasağına darbe karşıtları bir çok vilayette uymadı.

Darbe karşıtları sokağa çıkma yasağına uymadı

Mısır'da bir ay süreyle ilan edilen olağanüstü halin hemen ardından açıklanan sokağa çıkma yasağına darbe karşıtları bir çok vilayette uymadı.

15 Ağustos 2013 Perşembe 08:23
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Darbe karşıtları sokağa çıkma yasağına uymadı
KAHİRE

Mısır'da darbe karşıtları, sokağa çıkma yasağını delerek birçok kentte protesto gösterisi düzenledi.

Kahire, Giza, İsmailiye, Asyut, Suveyş, Feyyum, Port Sait ve Vadi Cedid kentlerinde meydanlara çıkan darbe karşıtları, yönetimi ve katliamları kınadı.

Bu arada, ülke genelinde birçok kentte askeri müdahaleler ve çatışmalar yaşandı.

Hastane kaynakları, İsmailiye kentinde güvenlik güçlerinin göstericilere müdahalesi sonucu çıkan olaylarda 11 gösterici ile 7 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, yüzlerce yaralı olduğunu bildirdi.

Suveyş'te de caddelerde çok sayıda askeri araç gözlendi. Askerlerin sokağa çıkma yasağını ihlal edenleri darbettiği ve havaya ateş açtığı öğrenildi.

Ordu birliklerinin şehir merkezindeki Hamza Camisi önünde toplanan darbe karşıtlarına dağılmaları yönünde çağrı yaptığı, göstericilerin ise buna uymadığı bildirildi.

Polis merkezi ve kiliseye saldırı

Asyut'ta, Sahil Selim polis merkezine kimliği belirsiz kişilerce iki havan topu atıldı. Olayda, polis merkezinde hasar oluştu. Şehirde silahlı çatışmaların yaşandığı da kaydedildi.

Güneydeki Minye kentinde ise Enba Musa Kilisesi kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildi.

AA

Son Güncelleme: 15.08.2013 08:24
Anahtar Kelimeler:
MısırOrdu Darbe
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