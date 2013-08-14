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"Darbe Karşıtı Lig" Mısır Süper Ligi'ni aratmadı

Mısır'da darbe karşıtlarının organize ettiği "Darbe Karşıtı Lig", oyuncuları, hakemleri ve taraftarlarıyla Mısır Süper Ligi'ni aratmadı.

"Darbe Karşıtı Lig" Mısır Süper Ligi'ni aratmadı

Mısır'da darbe karşıtlarının organize ettiği "Darbe Karşıtı Lig", oyuncuları, hakemleri ve taraftarlarıyla Mısır Süper Ligi'ni aratmadı.

14 Ağustos 2013 Çarşamba 08:11
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KAHİRE

Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi görevden alan askeri darbe karşıtlarınca organize edilen "Darbe Karşıtı Lig", oyuncuları, hakemleri, taraftar grupları ve futbol yorumcularıyla Mısır Süper Ligi'ni aratmadı.

Rabia'tül Adeviyye Meydanı'nda bugün açılış maçları yapılan Darbe Karşıtı Lig'de, "Meşruiyet Kupası"nı kaldırmak için 128 takım mücadele ediyor.

Ahşap çit çekilen sahanın çevresi Mısır bayrağıyla kaplandı, direklere Mursi'nin fotoğrafları asıldı. Darbe Karşıtı Lig'de maçlar 15 dakikalık 2 devreyle 30 dakikada tamamlanıyor. Normal sürede maçların beraberlikle tamamlanması durumunda ise FIFA kurallarında olduğu gibi penaltılara gidiliyor.

Organizasyon, Mısır'da Cumurbaşkanı Muhammed Mursi'yi görevden alan askeri darbe yönetiminin 14 Temmuz'da aldığı Mısır Süper Ligi'ni güvenlik gerekçeleriyle durdurması kararını telafi etmeyi amaçlıyor.

İki rakip takım mücadelesinde tezahüratlar tek

Mısır Süper Ligi'nin meşhur oyuncularının oynadığı açılış maçında, taraftarlar Rabia'tül Adeviyye ve Nahda meydanlarını temsil eden takımlara tezahüratlar yaptı.

Mısır Süper Ligi'nin taraftar gruplarının yönlendirdiği kalabalığın tezahüratları, davul, bayraklar ve Muhammed Mursi'nin resimleri eşliğinde, takımları desteklemekten çok askeri darbe, içişleri bakanlığı ve Savunma Bakanı Abdulfettah Sisi aleyhinde oldu.

Kararlara itiraz eden bazı seyircileri Uluslararası FIFA Kokartlı Hakem Hamdi Şaban sakinleştirdi. Spiker kimi zaman maçı anlatırken, darbe yönetimine yaptığı göndermeler izleyiciler tarafından tebessüm ve alkışlarla karşılandı.

Açılış maçında bitiş düdüğünün çalmasının ardından taraftarlar Mısır Süper Ligi'nde top koşturan futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirmek için oyuncuların etrafını sardı.

Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin askeri darbeyle görevden alınmasını protesto eden halk, yaklaşık 47 gündür şehrin Rabia'tül Adeviyye ve Nahda meydanlarında kitlesel oturma eylemlerini sürdürüyor, renkli etkinlikler düzenliyor.

AA

Son Güncelleme: 14.08.2013 08:12
Anahtar Kelimeler:
Darbe Karşıtı Lig
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