Darbe karşıtı gösterilerde 2 ölü, onlarca yaralı

KAHİRE



Nil Deltası'nda yer alan Dimyata kentinin Kefr el Batih bölgesinde, emniyet kaynakları ve görgü tanıkları, darbe karşıtları ve taraftarları arasında çıkan ateşli silahlar ve taşların kullanıldığı çatışmalarda, 40 yaşında bir kişinin kafasına isabet eden kurşun sonucu hayatını kaybettiği ve 3 kişinin yaralandığını belirtti.



Ülkenin ikinci büyük kenti İskenderiye'de Korniş Caddesi ile Kaid El-İbrahim Camisi'nden hareket eden darbe karşıtları ve taraftarları arasında çıkan çatışmalarda, İskenderiye Üniversitesi Emiri Hastanesi kaynakları, tarafların taş ve ateşli silahlarla çatışması sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığını aktardı.



Mısır makamlarından, çatışmalarda ölen veya yaralanlara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.



Mısır'ın güneyinde bulunan Asyut kentinde, güvenlik güçlerinin göstericileri dağıtmak için havaya ateş açtığı ve biber gazı kullandığı ifade edildi.



Mursi'nin cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklamadan önce üyesi olduğu Müslüman Kardeşler (İhvan) teşkilatı, polisin Asyut kentinde protestocuları dağıtmaya çalıştığını ancak göstericilerin, şehrin batı kısmında yeniden toplanarak gösterilerini sürdürdüğünü açıkladı.



Asyut'un bir kaç yüz kilometre kuzeyinde yer alan Minya kentinin Samallut bölgesinde, polis karakolu önünden geçen göstericilerin güvenlik güçlerinin attığı biber gazından etkilenerek baygınlık geçirdiği bildirildi.



Kahire'nin kuzeyindeki Maadi semtinde, darbe karşıtlarının General Abdulfettah Sisi ve İçişleri Bakanı Muhammed İbrahim aleyhinde sloganlar atması sonucu, darbe karşıtları ve taraftarları arasında sözlü tartışmalar yaşandığı ancak tarafların çatışma çıkmadan dağıldığı öğrenildi.



Kahire'nin doğusundaki Matariye ve El-Merc bölgelerinde, bazı protestocular gözaltına alınan İhvan yöneticisi Muhammed el Bilteci'nin resmini "Devrimcilerin kumandanı" yazılı pankartla taşıdı.



Kahire'nin Şubra ve Maadi semtlerinde düzenlenen gösterilerin yanında, başkentin güneyindeki Giza kentinde de darbe karşıtı protesto yürüyüşleri düzenlendi.



Nil Deltası'ndaki Garbiya eyaletindeki, Tanta ve Mahala kentlerindeki gösterilerde darbe karşıtları ve destekçilerinin çatıştığı olaylarda, güvenlik kaynakları 10 kişinin gözaltına alındığı aktardı.



Süveyş Kanalı boyunca yer alan İsmailiyye, Süveyş ve Port Said kentlerinde de darbe karşıtı gösteriler düzenlendiği bildirildi.



Mısır'da 14 Ağustos'ta güvenlik güçlerinin, darbe karşıtı kitlesel oturma eylemlerinin odağındaki Rabiatül Adeviyye ve Nahda Meydanı'nı yüzlerce can kaybına neden olarak boşaltmasının ardından, ülke genelinde oluşan tepki protestolarını engellemek için olağanüstü hal ve sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.



Cuma günleri 19.00-06.00 saatlerinde 14 kentte uygulanan sokağa çıkma yasağına rağmen bazı kentlerde gösteriler halen devam ediyor.



Mısır'da darbe karşıtları, ülke genelinde "Halk devrimini koruyor" adı altında düzenlenen gösterilerde ordunun yönetime müdahalesini protesto ederken, askeri darbeyle görevden alınan ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin görevine iadesi, dağıtılan Şura Meclisi'nin görevine geri dönmesi ve durdurulan anayasanın geçerli kabul edilmesini talep ediyor.



Darbe karşıtı kitlesel eylemlerin 70. gününde sokaklara dökülen göstericiler, başta başkent Kahire olmak üzere ülke genelinde, cuma namazının ardından, önceden belirledikleri güzergahlarda yürüyüşlerini gerçekleştirdi.





AA