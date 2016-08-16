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'Darbe girişiminin başarısız olmasından Arap Baharı istifade edecek'

Faslı düşünür Ebu Zeyd el-Mukri el-İdrisi, Türk halkının, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin başarısız olmasındaki rolünün Arap gençlere örnek olacağını söyledi.

'Darbe girişiminin başarısız olmasından Arap Baharı istifade edecek'

Faslı düşünür Ebu Zeyd el-Mukri el-İdrisi, Türk halkının, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin başarısız olmasındaki rolünün Arap gençlere örnek olacağını söyledi.

16 Ağustos 2016 Salı 13:53
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'Darbe girişiminin başarısız olmasından Arap Baharı istifade edecek'

  açıklamalarda bulunan Ebu Zeyd el-Mukri el-İdrisi, emperyalist güçlerin hayalleri söndürmek için yaptığı planları boşa çıkarmak amacıyla genç kuşakların bilincinin artırılmasının önemine vurgu yaptı.

Türkiye'de başarısızlıkla sonuçlanan darbe girişimini, "Arap Baharı parantezini kapatan olumsuz bir dönemeç" olarak arzu edildiği değerlendirmesinde bulunan İdrisi, "Türkiye bir Arap ülkesi değildi. Ancak demokrasi için Arap Baharına destek veriyordu. Şimdi buradaki darbe girişimi başarısız olunca işler tersine döndü ve söz konusu durum, parantezin açılmasına katkı sağladı. Parantezin kapatılması, Arap halklarının kendi kendilerini yönetme hayallerini söndürme anlamı taşıyordu." dedi.

Darbe girişimini değerlendirirken "Sizin hayır gördükleriniz şer, şer gördüklerinizde de hayır olabilir" ayetini hatırlatan İdrisi, Türkiye'nin sadece askeri yönetimin geri dönüşünü engellemediğini, aynı zamanda devleti yeniden yapılandırma, devlet kurumlarını iyileştirme, boşlukları farkedebilme, sivil ve demokratik kazanımları koruyabilme, her gelişmiş devlet gibi siyasetten uzak, sınırlarını ve vatanını koruyan başarılı bir orduya sahip olabilme fırsatı bulduğuna da dikkati çekti.

Batılı "iki yüzlü" ülkelerin, insan hakları konusunda endişe duydukları yönündeki açıklamalarına işaret eden İdrisi, bu endişelerin yersiz olduğunu şu anda Türkiye'de yapılanın sadece darbenin kökünü kazımak olduğunu belirtti.

İdrisi, Türk halkının, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin başarısız olmasındaki rolünün Arap gençlere örnek olacağını ifade etti.

"Arap gençleri sokağa dökülebilir"

Arap gençlerinin özgürlük ve toplumsal adalet için yeniden sokağa dökülme ihtimalinin güçlü olduğuna vurgu yapan İdrisi, "Sadece gençler değil, yaşlılar, anneler ve öğrenciler de sokağa çıkacak." ifadesini kullandı. Arapların emperyalizme karşı sokağa dökülmesi halinde emperyalistlerin Arap ülkelerinde yaşanacaklara tepkisinin Mısır, Libya ve Yemen'de yaşananlardan daha şiddetli olacağına dikkati çekti.

AA

Son Güncelleme: 16.08.2016 13:54
Anahtar Kelimeler:
Ebu Zeyd El-Mukri El-İdrisiFETÖEmperyalizm
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