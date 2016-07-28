'Darbe girişimine şaşırmadım'

ABD'de 5 yıldır Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) okullarını araştıran yönetmen Mark Hall, FETÖ'nün Türkiye'deki darbe girişiminin kendisini hiç şaşırtmadığını söyledi.

ABD'de FETÖ okullarıyla ilgili eğitim dünyasında ses getiren "Killing Ed" belgeselini yapan yönetmen Hall, yaptığı açıklamada, "Fetullah Gülen ve yandaşlarının Türkiye'de şiddet içeren bir darbe denemesinde bulunması oldukça endişe verici bir durumdur. Filmim "Killing Ed" için 5 yıla yakın Gülen hareketini araştırdıktan sonra, hükümeti devirmeye kalkışmasından hiç şaşırmadım. ABD'de yıpratıcı ve yozlaştırıcı etkisi olmuştur." dedi.

FETÖ'nün ABD'de birçok politikacı, gazeteci ve akademisyeni nüfuzu altına aldığını belirten Hall, "ABD'de her yıl 150 okulu yönetsin diye 500 milyon doların Fetullah Gülen'in takipçilerine verilmesi benim ilgimi çekmişti." diye konuştu.

Amerikalı yetkililere seslenen Hall, "Şimdi soruyorum. Bizim vergiler Gülen tarafından Türkiye'de gerçekleştirilen şiddet içeren askeri darbe girişiminde harcandı mı?" sorusunu yöneltti.

Hall, FETÖ elebaşı Gülen'in Türkiye'ye iade edileceğini umduğunu ifade etti.