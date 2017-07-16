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 Darbe girişimi vize serbestisini sekteye uğrattı

Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Kaymakçı, "15 Temmuz darbe girişimi, Türk vatandaşlarının 2016 yılı sonundan önce Schengen ülkelerine vizesiz seyahat olanağını sekteye uğratmıştır." dedi.

 Darbe girişimi vize serbestisini sekteye uğrattı

Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Kaymakçı, "15 Temmuz darbe girişimi, Türk vatandaşlarının 2016 yılı sonundan önce Schengen ülkelerine vizesiz seyahat olanağını sekteye uğratmıştır." dedi.

16 Temmuz 2017 Pazar 13:50
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 Darbe girişimi vize serbestisini sekteye uğrattı

BRÜKSEL - 

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Faruk KaymakçıFetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin Türkiye-AB ilişkilerini nasıl etkilediğini AA muhabirine değerlendirdi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin birçok alanda olduğu gibi Türkiye-AB ilişkilerini de olumsuz etkilediğini söyleyen Kaymakçı, "AB, darbe girişimi karşısında, Türkiye'ye destekte zayıf ve geç kalmıştır." dedi.

Kaymakçı, 15 Temmuz darbe girişimine karşı AB kurumları ve siyasilerinin, Türk demokrasisi ve meşru hükümetinden yana tavır koyma konusunda ağır davrandığını ve zayıf bir açıklama yaptığını hatırlattı.

"AB liderleri güven ve itibar kaybına uğradı"

Darbe girişiminin Türkiye ile AB arasında bir güven bunalımına neden olduğunu belirten Kaymakçı, "Türkiye'nin kurumlarını ve demokrasisini savunma hakkından daha fazla darbe girişimi sonrası alınan önlemlerin orantılılığına yoğunlaşan AB kurumları ve liderleri, ülkemizde güven ve itibar kaybına uğramışlardır." dedi.

"FETÖ vize serbestini sekteye uğrattı"

Darbe girişiminin, Türkiye-AB ilişkilerinde her alanda iş birliği ve atılmayı bekleyen ortak adımları engellediğinin altını çizen Kaymakçı, "15 Temmuz darbe girişimi, Türk vatandaşlarının 2016 yılı sonundan önce Schengen ülkelerine vizesiz seyahat olanağını sekteye uğratmıştır." ifadelerini kullandı.

"Terörle mücadele iş birliği zayıfladı"

Kaymakçı, darbe sonrasında Avrupa'da kalan ya da kıtaya kaçan FETÖ bağlantılı çevrelerin iltica talepleri ve hatta bazılarının bu ülkelerin kamu kurumlarında istihdam edilmelerinin, "Türkiye ile AB arasındaki terörle mücadele ve istihbarat iş birliğine gölge düşürdüğünü" kaydetti.

Türkiye’nin AB üyelik sürecini belli ölçüde sekteye uğratan darbe girişiminden "Türkiye'nin arınarak ve daha güçlü olarak" çıkacağını kaydeden Kaymakçı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AB’nin Türkiye’nin meşru hükümetine, demokrasisine, dinamik genç nüfusuna ve çağdaş uygarlık hedefine destek olması halinde, Türkiye, AB yolunda daha hızlı ilerleyebilecek ve kaybedilen zamanı telafi edebilecektir. 25 Mayıs’ta Brüksel’de yapılan Türkiye-AB liderleri görüşmeleri, güven tazelenmesini sağlamış ve Türkiye-AB ilişkilerine yeni bir ivme kazandırmıştır."

AA

Anahtar Kelimeler:
DarbeGirişimVize SerbestisiKaymakçıönce Vatan
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