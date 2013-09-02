Danıştay Uzmanlar Kurulu İhvan'ın lağvedilmesini istedi

KAHİRE



Mısır'da Danıştay Uzmanlar Kurulu, Müslüman Kardeşler Cemiyeti'nin (İhvan) lağvedilmesini ve genel merkezinin kapatılmasını tavsiye etti.



Raporun bağlayıcılığı bulunmuyor, ancak hukuki teamüller gereği Danıştay ve idare mahkemeleri, genellikle söz konusu kurulun görüşü doğrultusunda karar veriyor.



Kurul bugün yaptığı açıklamada, idari mahkemeye İhvan'ın lağvedilmesini ve Kahire'nin Mukattam bölgesindeki genel merkezinin kapatılması tavsiyesinde bulunduğunu bildirdi.



Ordu tarafından göreve getirilen geçici yönetimin, İhvan yönetici ve üyelerine yönelik gözaltı ve tutuklama operasyonları devam ediyor.



Müslüman Kardeşler Teşkilatı, siyasi rakiplerinin "devlet gözetimi dışında faaliyet gösterdiği" yönündeki şikayetleri sonrasında, Mart ayında sivil toplum kuruluşu olarak kendini tescil ettirmişti.









AA