Danimarka'daki FETÖ okulları yüzlerce öğrenci kaybetti

KOPENHAG

Danimarka'da yayın yapan TV 2'ye göre, darbe girişimi sonrası FETÖ ile bağlantılı okullar ciddi öğrenci kaybı yaşıyor. Ülkede örgütle bağlantılı 7 ilkokul, 4 lise ve 3 yatılı tek yıllık okul yer alırken, bazılarında öğrenci kaybı yüzde 40'a ulaştı.

Mevcudun yüzde 30'una denk gelen 62 öğrenciyi kaybeden Özel Ballerup Okulu yöneticilerinden Hasan Hüseyin Mor, ailelerin çocuklarını okuldan almasını FETÖ'ye gösterilen tepkiye değil, baskıya bağlayarak, "Çocuklarınız terörist olarak etiketlenebilir. Okulda siyasete karışmıyoruz ama velilerin korkularını da tamamen anlıyoruz. Aileler ve arkadaşlardan gelen baskıya dayanmak kolay değil." dedi.

"İnsanların beynini yıkıyorlar"

Haberde FETÖ ile ilgili görüşlerine yer verilen Sevda Şahin isimli Türk kökenli bir Danimarka vatandaşı ise, okulların uluslararası bir terör örgütünün parçası olduğunu belirterek, "İnsanların beynini yıkıyorlar. Çocuklara, bir kişinin ideolojileri aşılanıyor." ifadesini kullandı.

"Öğrenci kayıplarının ciddi ekonomik etkisi var"

Haberde, 366'yı bulan öğrenci kaybının okullar üzerinde ciddi ekonomik etki doğurduğu ve bazı okulların belli bölümlerinin kapatılacağı belirtildi.

TV 2, bu okulları ve öğrenci kaybı sayısını ise şöyle sıraladı:

Phoenix Okulu 2, Falster Okulu 2, Vesterborg Okulu 3, Özel Osterbro Okulu 4, Uluslararası Osterbro Okulu 6, Özel Hoje Taastrup Gymnasium 10, Özel Kopenhag Gymnasium 15, Özel Nilen Okulu 20, Salix Okulu 30, Özel Slagelse Okulu 30, Özel Hillerod Okulu 41, Özel Ballerup Okulu 62, HAY Okulu 70, Özel Hoje Taastrup Okulu 71