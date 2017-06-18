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Danimarka’da FETÖ bağlantılı okul iflasını istedi

Danimarka'da FETÖ bağlantılı Österbro Privatskole isimli özel okulun iflası istendi.

Danimarka’da FETÖ bağlantılı okul iflasını istedi

Danimarka'da FETÖ bağlantılı Österbro Privatskole isimli özel okulun iflası istendi.

18 Haziran 2017 Pazar 12:11
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Danimarka’da FETÖ bağlantılı okul iflasını istedi

Danimarka’da kapanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı özel okullara bir yenisi daha eklendi.

Berlingske gazetesinin haberine göre, başkent Kopenhag’daki Österbro Privatskole adlı FETÖ okulu, öğrenci kaybının getirdiği ekonomik sıkıntıya dayanamayarak kapısına kilit vurdu.

FETÖ okulu geçen yıl eğitim öğretim yılına 130 öğrenciyle başlamayı öngörürken 97 öğrenci bulabildi. Okul ekonomik sıkıntıları atlatamayarak iflasını istedi.

Gazeteye göre, Österbro Privatskole Danimarka’da 1 yıl içinde kapanan FETÖ bağlantılı dördüncü özel okul oldu.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türk ailelerin çocuklarını almalarıyla başlayan süreçte, ülkedeki FETÖ bağlantılı okullar her 5 öğrenciden birini kaybetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
DanimarkaFETÖ
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