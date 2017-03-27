Danimarka'da FETÖ mensuplarının 'fişleniyoruz' iddiaları reddedildi

Danimarka polisi, Türkiye’ye ihbar edildikleri iddialarıyla polise başvuran Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının şikayetlerini reddetti.

Danimarka’nın önde gelen gazetelerinden Berlingske’nin haberine göre, Türk istihbarat birimlerine ülkedeki Türk toplumu tarafından ihbar edildikleri iddiasıyla FETÖ mensupları polise şikayette bulundu.

Ancak FETÖ mensuplarının başvurusu, Danimarka polisi tarafından işleme alınmadı.

Polis yetkilileri, gazeteye yaptıkları açıklamada, Danimarka Ceza Kanununun 108. maddesinin ihlali gerekçesiyle iki şikayet aldıklarını belirterek, şikayetlerde yasaların ihlal edildiğine kanaat getirilmediğinden bunların reddedildiğini bildirdi.

FETÖ’nün Danimarka’daki faaliyetleri

Danimarka’da 16 özel okul işleten FETÖ’nün iki okulu 15 Temmuz darbe girişiminin ardından büyük öğrenci kaybı yaşaması nedeniyle kapanmıştı. Geçen yılın aralık ayında Politiken gazetesinin haberine göre, FETÖ’nün 3 okulu da Eğitim Bakanlığına başvurarak ekonomik sıkıntı çektiğini bildirmişti.

Politiken gazetesi, Danimarka genelinde FETÖ okullarının öğrenci kaybının yüzde 20 civarında olduğunu okuyucularıyla paylaşmıştı.

Özel okulların yanı sıra Danimarka’da fonlar ve dernekleri de bulunan FETÖ’nün yayın organı Zaman İskandinavya baskısını durdurma kararı almıştı.