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Danimarka'da burka ve peçe yasağı yürürlükte

Danimarka'da kamusal alanda burka ve peçe yasağı düzenlemesi yürürlüğe girdi.

Danimarka'da burka ve peçe yasağı yürürlükte

Danimarka'da kamusal alanda burka ve peçe yasağı düzenlemesi yürürlüğe girdi.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 10:42
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Danimarka'da burka ve peçe yasağı yürürlükte

Danimarka'da kamusal alanda burka ve peçe yasağı düzenlemesi yürürlüğe girdi.

Parlamentoda 31 Mayıs'ta yapılan oylamada 30'a karşı 75 oyla kabul edilen "Örtünme Yasağı" başlıklı yasaya göre, Danimarka'da kamusal alanda burka ve peçe giyenlere para cezası uygulanacak.

Yasayı ihlal eden kişiler bin kron (770 lira) para cezasına çarptırılacak. Yasağı dört kezden fazla ihlal edenlere ise her yeni ihlalde 10 bin kron (7 bin 700 lira) ceza kesilecek.

Yasağa karşı başkent Kopenhag ve ülkenin ikinci büyük kenti Arhus'ta akşam saatlerinde protesto gösterileri düzenlenmesi bekleniyor.

Cezaları Cezayirli iş adamı ödeyecek

Cezayirli iş adamı Rachid Nekkaz, peçe yasağının kişinin özgürlük haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle peçe cezalarını ödemek için bir fon kurmuş ve 6 ülkede bin 500'den fazla ceza ödemişti.

Nekkaz, Danimarka'daki cezaları da ödeyeceğini duyurmuştu.

Kopenhag Üniversitesi tarafından 2010'da yapılan bir araştırmaya göre, Danimarka'da 150 ila 200 kadının peçe taktığı, sadece 3 kadının burka giydiği tespit edilmişti.

Nüfusu 5,7 milyon olan Danimarka'da, Müslümanların nüfusun yaklaşık yüzde 7'sini oluşturduğu tahmin ediliyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
DanimarkaBurka Ve Peçe Yasağı
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