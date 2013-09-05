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Daimi üyelerin pozisyonlarında değişme yok

BMGK dönem başkanlığını devralan Avustralya'nın BM Temsilcisi Quilan, "Daimi üyelerin Suriye konusunda pozisyonlarında bir değişme yok" dedi.

Daimi üyelerin pozisyonlarında değişme yok

BMGK dönem başkanlığını devralan Avustralya'nın BM Temsilcisi Quilan, "Daimi üyelerin Suriye konusunda pozisyonlarında bir değişme yok" dedi.

05 Eylül 2013 Perşembe 08:45
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Daimi üyelerin pozisyonlarında değişme yok
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER

Eyül ayında Genel Kurul görüşmelerine odaklanarak, 193 ülke lider veya üst düzey temsilcisini ağırlayacak Birleşmiş Milletler'de (BM), Güvenlik Konseyi'nin dönem başkanlığı Avustralya'ya geçti.

1985 yılından bu yana ilk defa BM Güvenlik Konseyi (BMGK) Dönem Başkanı olan Avustralya, Arjantin'den devraldığı bu görevi ay sonunda ekim ayının dönem başkanı Azerbaycan'a devredecek.

Avustralya BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Gary Quilan, ülkesinin eylül ayı dönem başkanlığı nedeniyle BM Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

''Dami üyelerin pozisyonlarında değişme yok''

Toplantıda, BMGK'daki Suriye tartışmalarının devam ettiğini belirten Quilan, ''Daimi üyelerinin pozisyonlarında bir değişme yok'' dedi.

Suriye konusunda BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon'un ''5 Daimi üye'' ile toplantı yaptığını belirten Quinlan, bu konuda bir çok sorun bulunduğunu bildirerek ''Şu ana kadar bir anlaşma sağlanamadı'' dedi.  Eylül ayının ana konusunun Suriye olacağını belirten Gary Quinlan, şu anda, BM Güvenlik Konseyi'nde Suriye görüşmesinin hiçbir anlamı olmadığınu belirtirken, "Daimi üyelerin çıkmazda bulunmaları''ndan dolayı bu konuda hiçbir yere varılamadığını dile getirdi.

Büyükelçi Quinlan, Suriye konusunun G20'de daha geniş bir şekilde ele alınarak, zirvenin ana konularından biri olacağını ifade etti.

Suriye'de kimyasal silah kullanılmasıyla ilgili araştırma raporuyla ilgili de açıklamada bulunan Quinlan, bu konuda bir sonuca ulaşılır ulaşılmaz, sonuçların BM Güvenlik Konseyi'ne geleceğini belirtti. Quinlan, ''BM, daha fazla kişi ve laboratuvar kullanarak bilimsel analizleri hızlandırmak için bir dizi yaratıcı yol kullanıyor'' dedi.

Öte yandan, G20 zirvesi nedeniyle Rusya'nın St. Petersburg kentinde bulunan BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon, üye ülkelerin ellerindeki kimyasal silah kullanıldığıyla ilgili delilleri, Dr. Ake Sellstrom başkanlığındaki kimyasal silah araştırma ekibiyle paylaşmalarını istemişti.

Mısır eylül ayının gündeminde yok

Mısır'ın eylül ayının BMGK gündeminde olmadığını belirten Avustralya Daimi Temsilcisi Quinlan, olmasını istediğini ancak uzlaşma sürecinin ardından sonradan ilave edilme ihtimali olduğunu ifade etti.

Güvenlik Konseyi'nin ''aktivist üyeleri''nden biri olan ve diğer geçici üyelerde bulunmayan ''yüksek profili'' ile de dikkat çeken Avustralya, Fransa ve İngiltere ile birlikte, Mısır'daki demokrasi yanlısı halka yönelik toplu katliamın ardından Konsey'i acil toplantıya çağırmıştı.

 26 Eylül'de ''küçük silahlar'' konusunda ''üst-düzey'' toplantıyla birlikte BMGK'da ele alınması planlanan konular arasında, Suriye ve Golan Tepeleri, Yemen, Somali, Libya, Sierra Lion, Haiti, Afganistan, Liberya, Sudan ve İran'daki gelişmeler yer alıyor.

AA

Son Güncelleme: 05.09.2013 08:50
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BM
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