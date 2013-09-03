Dahli'den Batılı ülkelere müdahale çağrısı

İSTANBUL



Basına internet üzerinden açıklama yapan Süleyman ed-Dahli, Suriye'de insanlığın son deminde olduğunu, çok fazla yaralı bulunduğunu, yiyecek azlığının çocukları ve hamile kadınları etkilediğini belirtti.



Kimyasal silah kullanılarak düzenlenen saldırı nedeniyle bin 400'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini ve bu katliamların durdurulması gerektiğini ifade eden Dahli, "Kimyasal silahla saldırı düzenlenen yer, çatışma bölgesi değildi. O bölgede kimyasal silah kullanılması da beklenmiyordu. Çünkü daha önce kimyasal silahla bombalanan yerler, çatışma bölgeleriydi" dedi.



Uluslararası toplumla yaşanan tecrübelerin "acı" olduğunu, bu nedenle Suriye halkının Batı'ya değil, Allah'a ve kendi askerlerine güvendiğini vurgulayan Dahli, ülkedeki radikalliğin tezahürlerinin, uluslararası toplumun bu halka karşı görevlerini tam olarak yerine getirmemesinden kaynaklandığını, Suriyelilerin aslında kültürlü, hoşgörülü, yaşamayı seven ve aydın kimseler olduğunu belirtti.



"Biz Suriyeliler, yaşamayı ve yapıcı olmayı seviyoruz"



Dahli, "Biz en iyi çözümün savaş olmadığını biliyoruz ancak kimyasal silah kullanan Esed rejiminin cezalandırılması gerek. Dünya halklarından bizim için ayaklanmalarını talep ediyoruz. Şunu da iyi bilmeleri gerekiyor, biz Suriyeliler, yaşamayı ve yapıcı olmayı seviyoruz" ifadesini kullandı.



Suriye'deki tüm devrim konseylerinden, kimyasal silah kullanılan Guta bölgesi için üzerine düşeni yapmasını talep eden Dahli, Suriye halkının dostlarına, kalanları kurtarmak için uluslararası birlik oluşturma, Esed rejiminin uçak, füze kullanmasını engelleme ve bütün askeri imkanlarını elinden alma çağrısı yaptı.



Kimyasal silah araştırması için Suriye'ye giden BM heyetinin çalışmalarına da değinen Dahli, "BM Heyeti görevini profesyonel bir şekilde yürüttü. Yaralıları ve kimyasal silahtan etkilenenleri muayene etti, onlardan ve füze atılan yerlerden örnekler aldı" değerlendirmesinde bulundu.





AA