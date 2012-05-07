Daha koltuğa oturmadan hedef oldu

Hollande'ın seçimi kazandığı haberinin ardından dün akşam binlerce Parisli Bastille meydanını doldurup, geç saate kadar kutlama yapmıştı.
Kutlamalarda, Cezayir, Tunus, Fas ve Filistin bayraklarıyla radikal sol temsilcilerinin kırmızı bayrakları önemli ölçüde göze çarpmıştı.
Seçim kampanyası boyunca Nicolas Sarkozy ve aşırı sağın adayı Marine Le Pen, ülkedeki göçmenlerin olması gerekenden daha fazla olduğunu iddia ederek, seçilmeleri halinde göç politikalarını sertleştirecekleri mesajlarını vermişti.
Göç ve göçmen konusunun, 10 ve 17 Haziran tarihlerinde düzenlenecek genel seçimlerde de yine gündeme gelmesi bekleniyor.
AA