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Daha koltuğa oturmadan hedef oldu

Fransa'da cumhurbaşkanı seçilen Hollande, görevine başlamadan parti temsilcilerinin sert eleştirilerine hedef oldu

Daha koltuğa oturmadan hedef oldu

Fransa'da cumhurbaşkanı seçilen Hollande, görevine başlamadan parti temsilcilerinin sert eleştirilerine hedef oldu

07 Mayıs 2012 Pazartesi 14:09
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Daha koltuğa oturmadan hedef oldu
PARİS -  Aşırı sağ ve merkez sağ parti yöneticileri, dün başkent Paris'in ünlü Bastille meydanındaki kutlamalarda çok sayıda yabancı ülke bayrağı ile radikal solu temsilen kırmızı bayrakların dalgalanmasına yönelik sert eleştiriler yöneltti.

Hollande'ın seçimi kazandığı haberinin ardından dün akşam binlerce Parisli Bastille meydanını doldurup, geç saate kadar kutlama yapmıştı.
Kutlamalarda, Cezayir, Tunus, Fas ve Filistin bayraklarıyla radikal sol temsilcilerinin kırmızı bayrakları önemli ölçüde göze çarpmıştı.
Seçim kampanyası boyunca Nicolas Sarkozy ve aşırı sağın adayı Marine Le Pen, ülkedeki göçmenlerin olması gerekenden daha fazla olduğunu iddia ederek, seçilmeleri halinde göç politikalarını sertleştirecekleri mesajlarını vermişti.
Göç ve göçmen konusunun, 10 ve 17 Haziran tarihlerinde düzenlenecek genel seçimlerde de yine gündeme gelmesi bekleniyor.

AA

Son Güncelleme: 07.05.2012 06:09
Anahtar Kelimeler:
Hollande
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