Dağıstan'daki çatışmada 2 direnişçi öldürüldü

Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi'nden yapılan açıklamada, Dağıstan'ın Hasavyurt bölgesi Bammatyurt yerleşim birimi yakınlarında güvenlik güçlerinin bir aracı durdurmak istedikleri ancak araçtan ateşle karşılık verildiği ve çıkan çatışmada 2 direnişçinin öldürüldüğü belirtildi.

Araç içinde iki otomatik silah, 6 el bombası ve çok sayıda mermi bulunduğu, ilk belirlemelere göre öldürülen kişilerin Hasavyurt grubu üyesi olduğu kaydedildi.

Hasavyurt grubu, 2013 yılında Rus istihbaratı Federal Güvenlik Servisi (FSB) çalışanının ölümüne neden olan saldırı da dahil, Dağıstan'da güvenlik güçlerine saldırılar düzenlemekle suçlanıyor. Hasavyurt grubu liderlerinden olduğu belirtilen Süleyman Zaynulabidinov, 6 Haziran'da güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada öldürülmüştü.