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DAEŞ’in savaş mevzileri havadan vuruldu

ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri, Suriye’de DAEŞ hedeflerine yönelik 15 hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırılarda, DAEŞ’in taktiksel üniteleri, zırhlı araçları, savaş mevzileri ve sığınakları kullanılamaz hale geldi.

DAEŞ’in savaş mevzileri havadan vuruldu

ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri, Suriye’de DAEŞ hedeflerine yönelik 15 hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırılarda, DAEŞ’in taktiksel üniteleri, zırhlı araçları, savaş mevzileri ve sığınakları kullanılamaz hale geldi.

11 Temmuz 2015 Cumartesi 07:03
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DAEŞ’in savaş mevzileri havadan vuruldu
WASHINGTON

Doğal Kararlılık Operasyonları Birleşik Ortak Görev Gücü'nden yapılan açıklamada, ABD öncülüğündeki koalisyonun savaş, bombardıman ve insansız uçaklarla Suriye'de DAEŞ hedeflerine 15 hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Haseke yakınlarında 7 hava, Rakka civarında 2, Tel Abyad çevresinde 3, Halep, Ayn İsa ve Kobani yakınlarında ise birer hava saldırısı yapıldığı ifade edildi.

Saldırılarda DAEŞ’in taktiksel üniteleri, zırhlı araçları, savaş mevzileri, depolama alanları ve sığınaklarının kullanılamaz hale getirildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Irak'ta da 16 hava saldırısının gerçekleştirildiği bildirildi.

AA

Son Güncelleme: 11.07.2015 10:33
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Önce Vatan Gazetesi - DAEŞ’in Savaş Mevzileri Havadan Vuruldu
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