DAEŞ’in savaş mevzileri havadan vuruldu

AA
11 Temmuz 2015 Cumartesi 07:03
581 Okunma
WASHINGTON
Doğal Kararlılık Operasyonları Birleşik Ortak Görev Gücü'nden yapılan açıklamada, ABD öncülüğündeki koalisyonun savaş, bombardıman ve insansız uçaklarla Suriye'de DAEŞ hedeflerine 15 hava saldırısı düzenlediği belirtildi.
Haseke yakınlarında 7 hava, Rakka civarında 2, Tel Abyad çevresinde 3, Halep, Ayn İsa ve Kobani yakınlarında ise birer hava saldırısı yapıldığı ifade edildi.
Saldırılarda DAEŞ’in taktiksel üniteleri, zırhlı araçları, savaş mevzileri, depolama alanları ve sığınaklarının kullanılamaz hale getirildiği kaydedildi.
Açıklamada ayrıca, Irak'ta da 16 hava saldırısının gerçekleştirildiği bildirildi.
Son Güncelleme: 11.07.2015 10:33