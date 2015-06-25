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DAEŞ Kobani'ye bomba yüklü araçlarla saldırdı

Terör örgütü DAEŞ'in Halep'in kuzeydoğusunda yer alan Kobani ilçesinde bomba yüklü araçlarla iki saldırı düzenlediği bildirildi

DAEŞ Kobani'ye bomba yüklü araçlarla saldırdı

Terör örgütü DAEŞ'in Halep'in kuzeydoğusunda yer alan Kobani ilçesinde bomba yüklü araçlarla iki saldırı düzenlediği bildirildi

25 Haziran 2015 Perşembe 10:13
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DAEŞ Kobani'ye bomba yüklü araçlarla saldırdı

MÜRŞİTPINAR - Terör örgütü DAEŞ'in Halep'in kuzeydoğusunda yer alan Kobani (Ayn el Arap) ilçesinde bomba yüklü iki araçla saldırı düzenlediği bildirildi.

Suriye Devrim Koordinasyonundan (SRC) yapılan açıklamada, terör örgütü DAEŞ'in Halep'in kuzeydoğusundaki Kobani ilçesinde, "PYD güçlerine ait kıyafetler giyerek bomba yüklü iki araçla saldırı düzenlediği" belirtildi.

AA'nın güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, saldırıya ilçede uzun süredir beklemede olan ve "uyuyan hücreler" olarak tabir edilen özel gruplar da katıldı.

DAEŞ merkezdeki stratejik binaları ele geçirdi

İlk belirlemelere göre 8 kişinin öldüğü, 41 kişinin yaralandığı DAEŞ saldırısında, güvenlik kaynakları can kaybının daha yüksek olduğunu ancak çatışmaların sürmesi nedeniyle sağlıklı bilgiye ulaşılamadığını kaydetti.

Diğer yandan, ilçe merkezine düzenlenen baskında, PYD  tarafından karargah olarak kullanılan ve "4'lü güvenlik kuşağı" olarak adlandırılan bitişik binalar DAEŞ'in eline geçti. 

Alınan bilgiye göre, DAEŞ ile bazı Kürt gruplar arasındaki çatışmalar, Kobani merkezinde yoğunlaştı.

Aynı bölgede ikinci intihar saldırısı

DAEŞ militanları, Mürşitpınar Sınır Kapısı karşısında ikinci kez aynı bölgede bomba yüklü araçla intihar saldırısı gerçekleştirdi.

PYD'ye ait kontrol noktası önünde meydana gelen patlamanın sesi, Suriye sınırındaki Suruç ilçesinden de duyuldu. Olayda ölen ya da yaralanan olup olmadığı konusunda henüz bilgiye ulaşılamadı.

Saldırılar güvenlik kamerasında

İlk saldırıya ilişkin Mürşitpınar Sınır Kapısı'nın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Kobani'nin güneyinden  gelen bir otomobilin, gümrük sahasındaki yerleşim birimlerinin olduğu bölgeye hızla giriş yaptığı, ardından patlamanın meydana geldiği görülüyor.

İkinci intihar saldırısına ilişkin kamera kayıtlarında da Kobani'nin güneyinden gelen kamyonet, gümrük sahasındaki yerleşim birimlerinin bulunduğu bölgeye ulaşıyor, ardından patlamanın meydana geldiği görülüyor.

Şanlıurfa Valiliği'nden iddialara yalanlama

Öte yandan Şanlıurfa Valiliğinden, "Kobani'deki intihar saldırısını gerçekleştiren DAEŞ militanlarının Türkiye'den bölgeye gittiği" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, patlamada yaralanan 41 kişinin Mürşitpınar Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye tedavi amacıyla alındığı kaydedilerek, "Bu iddialar asılsız olup elimizdeki veriler örgüt üyelerinin Suriye'nin Cerablus kentinden Kobani’ye sızdığını ispatlamaktadır. Buna ilişkin görüntüler de en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır. Bölgedeki hassas durumu provoke etmek isteyenler olabileceğinden bütün halkımızı sağduyuya davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.


AA

Son Güncelleme: 25.06.2015 11:45
Anahtar Kelimeler:
önce VatanDAEŞ
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