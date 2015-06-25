DAEŞ ile Kürt gruplar arasında çatışma

ŞANLIURFA - Suriye'nin Kobani (Ayn el Arap) bölgesindeki patlamada ilk belirlemelere göre 8 kişi öldü, 38 kişi yaralandı.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, DAEŞ ile Kürt gruplar arasındaki çatışmalar Kobani kent merkezinde yoğunlaştı. Mürşitpınar Sınır Kapısı yakınlarında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 8 kişi öldü, 38 kişi yaralandı.

Patlamada yaralananlar Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki Mürşitpınar Sınır Kapısı'ndan 112 Acil Servis ekipleri tarafından Türkiye'ye alındı. Yaralılar, Suruç Devlet Hastanesi ve kent merkezindeki hastanelere yönlendirildi.

Patlamanın ardından bir grup Suriyeli, Türkiye sınırında toplandı.

Öte yandan güvenlik güçleri sınır hattındaki önlemlerini artırdı.